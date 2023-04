Jorge Martin: «Yamaha? Mein Ziel ist Ducati-Rot»

Nach dem M1-Test von Toprak Razgatlioglu diskutieren Beobachter und Fans über die Besetzung des zweiten Platzes im Yamaha-MotoGP-Werksteam. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name von Jorge Martin.

Seit Jorge Martin im Kampf um den zweiten Platz im Ducati-Lenovo-Werksteam neben Weltmeister Pecco Bagnaia gegen Enea Bastianini (vier Siege und WM-Dritter 2022) den Kürzeren zog, wollen die Gerüchte um einen baldigen Markenwechsel des 25-jährigen Madrilenen nicht verstummen.

Martin erklärte zu seiner verpassten Beförderung: «Natürlich war das schmerzhaft, als sie mir gesagt haben, dass ich nicht dorthin wechseln würde. Denn ich dachte, dass es so sein würde, zur Saisonmitte gab es aber diese große Änderung. Zumindest habe ich aber dasselbe Material wie die Werksfahrer und das ist so wichtig, weil ich im Vorjahr anderes Material hatte. Es gibt jetzt also keine Ausreden mehr. Es geht nur um mich und ich fühle mich wohl.»

Schon im Winter wurde der «Martinator» mit Yamaha in Verbindung gebracht. Nachdem Toprak Razgatlioglu bei seinem MotoGP-Test in Jerez die Manager nicht vollauf überzeugt hatte, flammte das Thema neu auf.

Denn Lin Jarvis gab am Rande des Texas-GP zu verstehen, dass Yamaha mit nur zwei M1 im Feld neben Speerspitze Fabio Quartararo einen auf Anhieb schnellen Fahrer brauche. «Und Toprak braucht vielleicht mehr Zeit, um auf den Speed zu kommen», so Jarvis gegenüber motogp.com. Im Idealfall gehe es also mit Franco Morbidelli weiter.

Was aber passiert, sollte der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020 die vierten Plätze aus Termas de Río Hondo nicht bestätigen? Schaut sich Yamaha dann im MotoGP-Grid um?

Auf die gezielte Nachfrage von MotoGP-Reporter Jack Appleyard nach Martin erwiderte Jarvis: «Er ist sehr gut, aber es gibt da draußen sehr viele gute Fahrer. Man könnte jemanden im MotoGP-Grid, aber auch aus der Moto2 in Betracht ziehen. Ich will zu diesem Zeitpunkt aber wirklich nicht über Namen reden. Unsere Priorität ist Franky.»

Zurück zu Pramac-Ass Martin: «Ich habe das Gefühl, dass ich schnell und konstant bin und sehr gute Rennen zeigen kann. Mein Ziel ist einen guten Job zu machen, und hoffentlich nach 2024 neben Pecco zu sein – also in Rot», erteilte dieser den Yamaha-Gerüchten eine Absage.

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.