Enea Bastianini: Comeback-Entscheidung am Donnerstag

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini hofft, in Jerez sein MotoGP-Comeback geben zu können. Die Entscheidung wird nach einer medizinischen Untersuchung am Donnerstag getroffen, wie Ducati Corse mitteilt.

Enea Bastianini kann es nicht erwarten, wieder in der MotoGP-WM um Punkte mitzukämpfen. Der Ducati-Werkspilot hatte sich bereits beim ersten Sprint in verletzt, als er von seinem Markenkollegen Luca Marini abgeräumt wurde.

Bastianini brach sich beim Crash das rechte Schulterblatt und musste in der Folge nicht nur das restliche Rennwochenende in Portimão und das Kräftemessen in Argentinien auslassen. Auch auf dem Circuit of the Americas fehlte der 25-jährige Italiener, nachdem er in Misano einige Runden auf einer Panigale V4S gedreht hatte und sich anschliessend von Dr. Giuseppe Porcellini untersuchen liess.

Er werde alles daran setzen, um in Jerez wieder fit zu sein, erklärte der MotoGP-Star hinterher. Am Montag wagte sich Bastianini wieder auf die Piste: In Misano drehte er erneut zehn Runden auf der Superbike-Ducati, und fühlte sich dabei so gut, dass er die Reise nach Jerez antreten wird.

Dort wird eine medizinische Untersuchung am Donnerstag zeigen, ob er grünes Licht für die Teilnahme am Rennwochenende erhalten wird. In Jerez will der WM-Dritte des Vorjahres seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr einfahren.

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.