Valentino Rossi in Jerez: Tipps für seine VR46-Jungs

Valentino Rossi stattet dem MotoGP-Paddock in Jerez erstmals in dieser Saison einen Besuch ab. Marco Bezzecchi und Luca Marini freuen sich auf die Unterstützung des VR46-Mentors und Teambesitzers.

Kein anderer Fahrer war in Jerez, wo 1987 erstmals ein Motorrad-GP ausgetragen wurde, erfolgreicher als Valentino Rossi, der auf der andalusischen GP-Strecke total neun Siege (davon sieben in der Königsklasse) vorzuweisen hat.

In dieser Saison feierte «Vale» dank Marco Bezzecchi in Termas de Río Hondo seinen ersten MotoGP-Sieg als Teambesitzer, allerdings jubelte der neunfache Weltmeister zu Hause in Tavullia vor dem TV-Gerät. An diesem Wochenende wird er dagegen im Fahrerlager von Jerez erwartet, um seine VR46-Schützlinge zu unterstützen.

Deren Leistungen zu Beginn der Saison sind bemerkenswert: «Bez» geht als WM-Leader in den vierten Grand Prix, dazu stand zuletzt in Austin Luca Marini erstmals in seiner MotoGP-Karriere auf dem Podest. Nicht zu vergessen: Mooney VR46 Racing führt die Team-WM an!

Zur Stimmung im Rossi-Rennstall schilderte Bezzecchi: «Das Team arbeitet wirklich gut, alle sind fantastisch – wir essen auch sehr gut, weil unsere Hospitality-Jungs genauso fantastisch sind», grinste der 24-jährige Italiener. «Im Moment ist alles gut. Meine Crew zeigt viel Einsatz, genauso Vale, Uccio und alle anderen in der VR46 Riders Academy. Der Trend ist positiv und wir hoffen, so weiterzumachen.»

Dass der Mentor in Jerez erstmals in dieser Saison vor Ort ist, freut Bez besonders: «Es ist fantastisch, dass er wieder bei einem Rennen dabei ist, das freut mich sehr. Er kann auf vielfältige Weise helfen. Er hat viel Erfahrung und kann vom Streckenrand aus verstehen, ob wir gut oder schlecht unterwegs sind, und uns viele Tipps für die Fahrweise oder die Herangehensweise an die Sessions geben.»

Marini schloss sich dem an: «Es ist fantastisch, ihn hier zu haben. Ich hoffe, dass er mir einige gute Tipps geben kann. Denn er sieht von der Service Road aus jedes Mal viele Dinge – mehr als alle anderen Leute.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.