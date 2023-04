Miguel Oliveira (Platz 7): «Müssen das analysieren»

RNF-Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira fand sich am Freitag im Training zum Grand Prix von Spanien gleich gut zurecht. Der Portugiese kämpfte zwar mit dem Wind, Platz 7 stellte ihn aber letztendlich zufrieden.

Nach dem starken MotoGP-Wochenende in Austin, als Miguel Oliveira mit seiner Aprilia RS-GP im Rennen auf Platz 5 fuhr, gestaltete sich die Rückkehr nach Europa ebenfalls sehr positiv. Der WM-14. fuhr am Freitag im Training auf dem Circuito de Jerez auf den siebten Rang, zu Spitzenreiter und Markenkollege Aleix Espargaró fehlten ihm am Ende nur 0,248 Sekunden.

Dabei hatte Oliveira keinen leichten Arbeitstag unter der andalusischen Sonne. «Am Nachmittag war es hart, die Zeitenjagd zu erledigen. Es war auch kaum möglich, die Pace aufrecht zu erhalten, denn es war sehr einfach, Fehler zu machen und weitzugehen», betonte der Portugiese im Interview. «Ich glaube, es waren generelle Probleme, mit denen alle Fahrer zu kämpfen hatten. Wir haben gut gearbeitet und ich habe am Ende eine saubere Runde gedreht. Ich bin froh, direkt in Q2 zu kommen.»

Im ersten Training auf der spanischen Rennstrecke kam er nur auf Platz 13. «Der Speed war bereits am Morgen vorhanden, aber ich hatte kleine Probleme mit der vorderen Bremse, weshalb ich keine schnelle Runde fahren konnte. Wir müssen nun analysieren, wieso die anderen beiden Aprilias so schnell sind», so der 28-Jährige. «Wir werden dann eine Richtung wählen, um am Samstag einen Schritt zu machen.»

«In der Pace bin ich etwa zwei Zehntel zurück, das ist nicht schlecht. Einige Jungs, die in der Zeitenliste vor mir stehen, sollten etwas schlechter dastehen. Im Sprint sollte es dann etwas anders aussehen», lautete sein Fazit.

Ist Oliveira zufrieden mit dem Bike und dem Verhalten der RS-GP? «Im Vergleich zum letzten Jahr, habe ich ein Bike, das sehr gut einlenkt», konnte sich der ehemalige KTM-Fahrer ein Grinsen nicht verkneifen. «Heute war es aber für alle schwierig, in die Kurven einzufahren. Ganz besonders in den schnellen Kurven und mit diesem starken Wind. In einigen Kurven drückt es dich aus der Kurve.»

«Ich kann mich gut auf dem Bike bewegen, mein Fahrstil wird immer besser. In Austin habe ich einen guten Schritt gemacht, hier war ich ebenfalls direkt vom ersten Training sehr schnell», resümierte der Aprilia-Pilot seine aktuelle Situation. «Ich muss einfach darauf aufbauen. Körperlich fühle ich mich zu 100 Prozent fit.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566

