Jorge Martin (Ducati/4.): Ich will in die erste Reihe

Auf den ersten acht Plätzen der MotoGP-Trainings landeten in Jerez am Freitag nur europäische Fahrzeuge. Jorge Martin machte auf der Ducati einen starken Eindruck.

Mit der viertbesten Zeit trug Jorge Martin aus dem Prima-Pramac-Ducati-Team am Freitag beim GP von Spanien in Jerez seinen Beitrag zur Vormachtstellung der europäischen Hersteller Aprilia, Ducati und KTM bei, die in Andalusien die ersten acht Plätze beschlagnahmten. Das beste Gerät aus Japan steuerte Taka Nakagami (Idemitsu LCR-Honda) auf den neunten Platz, die zweitbeste Honda RC213V erschien mit Alex Rins erst an 15. Position.

«Das war ein wirklich solider ersten Tag in Jerez», stellte Jorge Martin zufrieden fest. «Da es ordentlich heiß war, habe ich gleich in der Früh im FP1 eine ‚time attack‘ gemacht, die supergut verlaufen ist. dadurch konnte ich mich am Nachmittag auf die Rennpace fokussieren und auf die Rennabstimmung. Wir haben auch diele Reifenmischungen probiert und die Rennreifenmischungen ausgewählt.»

Übrigens: Martin gelang in der Früh eine Zeit von 1:36,804 min, und deshalb ließ er es am Nachmittag bei 1:37,804 min bewenden. Er war also um 0,502 sec langsamer.

«Wir sind stark hier, deshalb hoffe ich, dass ich morgen um die ersten Startreihe kämpfen kann», stellte der «Martinator» fest.