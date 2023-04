Miguel Oliveira (Aprilia): «Nicht die beste Lösung» 29.04.2023 - 17:24 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Miguel Oliveira war am Samstag in Jerez der beste Aprilia-Fahrer

Miguel Oliveira erzielte am Samstag in Jerez sein bislang bestes Sprint-Ergebnis. Obwohl der RNF-Aprilila-Fahrer früh mit Grip-Problemen zu kämpfen hatte, rechnet er sich am Sonntag Chancen auf ein Top-3-Ergebnis aus.