Jorge Martin (Ducati/4.): «KTM war ziemlich langsam»

Prima-Pramac-Ducati-Fahrer Jorge Martin fühlte sich im Jerez-Sprint stark, jedoch vereitelten ein «104 Grad» heißer Vorderreifen und ein Fehler in Runde 2 seinen Vorstoß auf die Podestplätze.

Jorge Martin schaffte es von Startplatz 3 in Jerez nicht ganz, seine Sprint-Podiumsstatistik fortzuführen. Denn nachdem er in Portimão und Austin bereits zwei Mal auf dem Sprint-Podest gestanden hatte, verpasste er dieses auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» um knapp zwei Zehntelsekunden. «Der Schlüsselmoment, in dem ich das Podium verloren habe, geschah in der zweiten Runde. Dort habe ich auf Platz 2 liegend einen kleinen Fehler gemacht, indem ich die vierte Kurve im fünften Gang gefahren bin. Dadurch konnte mich Miller überholen», schilderte der «Martinator» nach Platz 4 im Sprint.

Während an der Spitze das teaminterne KTM-Duell zwischen Brad Binder und Jack Miller entfachte, kämpfte der Spanier des Prima-Pramac-Ducati Teams gegen Markenkollege Pecco Bagnaia. Jedoch konnte er diesem letztlich nicht gefährlich werden. «Da ich hinter den beiden KTMs und Pecco fuhr, hatte mein Vorderreifen zum Schluss 104 Grad. Dadurch war es unmöglich, jemanden zu überholen. Ich habe in jeder Kurve einen Sturz riskiert, die Bedingungen waren wirklich herausfordernd», erklärte Martin seine Probleme.

In Bezug auf die stark auftrumpfenden KTMs meinte der 25-jährige Madrilene. «KTM hat die Starts stark verbessert, das hat ihnen im Sprint sehr geholfen. In den letzten Runden waren sie aber ziemlich langsam. Ich war schneller, jedoch habe ich hinter Pecco festgesteckt und konnte ihn nicht überholen.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi 65 Punkte. 2. Bagnaia 62. 3. Viñales 48. 4. Rins 47. 5. Zarco 46. 6. Binder 42. 7. Marini 38. 8. Martin 35. 9. Quartararo 34. 10. Alex Márquez 33. 11. Miller 33. 12. Morbidelli 29. 13. Oliveira 21. 14. Aleix Espargaró 18. 15. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Pedrosa 4. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 112 Punkte. 2. KTM 61. 3. Aprilia 56. 4. Honda 54. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 103 Punkte. 2. Prima Pramac 81. 3. Red Bull KTM Factory Racing 75. 4. Ducati Lenovo Team 67. 5. Aprilia Racing 66. 6. Monster Energy Yamaha 63. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 23. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.