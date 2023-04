Jerez Warm-up: Überraschende Bestzeit für Quartararo

Die Yamaha-Ingenieure haben sich zwei Tage lang den Kopf zerbrochen, wie sie die M1 von Fabio Quartararo weiter nach vorne bringen können. Im Warm-up in Jerez fuhr Fabio Bestzeit!

Im zehnminütigen MotoGP-Warm-up am Sonntag kam es zu einer Überraschung, denn Yamaha-Star Fabio Quartararo, in Jerez noch zweifacher MotoGP-Sieger im Juli 2020 und letztes Jahr Zweiter hinter Pecco Bagnaia, sicherte sich mit 1:37,161 min die Bestzeit vor Samstag-Sieger Brad Binder (KTM) und Jorge Martin (Ducati).

Beim Yamaha-Werksteam rauchten anch dem niederschmetternden Ergebnisse am Freitag bereits die Köpfe, es wurden bis spät in die Nacht Daten aus Jerez aus den letzten Jahren analysiert, um dem Vizeweltmeister aus Frankreich zumindest für den Sonntag ein schlagkräftigeres Motorrad in die Hand drücken zu können. Offenbar mit Erfolg.

Das Wetter präsentierte sich vorläufig ganz anders als den zwei Tagen vorher: Es ist bewölkt, die Sonne ließ sich noch nicht blicken.

Ergebnis Warm-up Jerez

1. Quartararo, Yamaha, 1:37,161 min

2. Binder, KTM, + 0,238 sec

3. Martin, Ducati, + 0,278

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,324

5. Bagnaia, Ducati, + 0,376

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Oliveira, Aprilia, + 0,424

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,470

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,547

10. Miller, KTM, + 0,632

11. Mir, Honda, + 0,726

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,742

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,754

14. Viñales, Aprilia, + 0,787

15. Zarco, Ducati, + 0,801

16. Marini, Ducati, + 0,816

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,854

18. Rins, Honda, + 1,225

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,429

20. Bradl, Honda, + 1,448

22. Folger, KTM, + 1,799

23. Lecuona, Honda, + 2,122