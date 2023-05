Jerez-Test: Wer auch am Montag im Einsatz ist

Für die fitten MotoGP-Piloten gibt es nach dem «Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn de España» noch keine Pause, denn in Jerez steht der erste von zwei Montag-Tests der Saison 2023 an.

Auf das Rennwochenende folgt auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto am heutigen Montag ein offizieller MotoGP-Testtag, die Strecke ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt im Anschluss stehen von 18.05 bis 18.15 Uhr noch zehn Minuten für Practice-Starts zur Verfügung.

Von den 22 Stammfahrern fehlen neben Unglücksrabe Miguel Oliveira (Schulterluxation nach dem Crash mit Fabio Quartararo) der langzeitverletzte Pol Espargaró und die ebenfalls noch angeschlagenen Marc Márquez und Enea Bastianini.

Für Oliveira springt am Montag kurzfristig Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori ein. Ob Oliveiras RNF-Teamkollege Raúl Fernández testen kann, steht noch nicht fest. Er kämpfte im Rennen am Sonntag wieder mit Beschwerden am Unterarm und beratschlagt nun mit den Ärzten das weitere Vorgehen.

Ducati-Werksfahrer Bastianini musste seinen Comeback-Versuch beim Spanien-GP bereits am Samstagvormittag abbrechen, weil ihn die Nachwirkungen des Schulterblatt-Bruchs von Portimão noch zu stark einschränken. Nun konzentriert er sich auf seine Reha – in der Hoffnung, für den Frankreich-GP in Le Mans in zwei Wochen fit genug zu sein. «Ich muss mindestens bei 90 Prozent sein, sonst macht es keinen Sinn», stellte die «Bestia» fest.

Das GASGAS Factory Tech3 Team setzt wie schon am Wochenende Jonas Folger neben Augusto Fernández ein. Honda bietet neben Joan Mir, Alex Rins und Takaaki Nakagami Testfahrer Stefan Bradl auf.

Am Wochenende wurde in Jerez gemutmaßt, das neue Kalex-Chassis könnte am Montag an einer RC213V zum Einsatz kommen. Kalex-Chef Alex Baumgärtel musste dem Spanien-GP übrigens aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben.

Beim Honda Test Team herrscht zum Thema Kalex Redeverbot. Man darf also gespannt sein, ob Stefan Bradl mit dem deutschen Chassis aus Bobingen aus der Box rollt, das er eigentlich schon am 10./11. April in Jerez testen hätte sollen. Aber HRC hatte das Chassis zu Materialtests nach Japan verfrachtet.

Im Jerez-Paddock wurde am Wochenende gemutmaßt, die Japaner um Shinichi Kokubo, bei der Honda Racing Corporation als General Manager für die Technology Development Division tätig, und der neue HRC-Präsident Koji Watanabe seien zu stolz, um statt der bisher verwendeten japanischen TSR-Rahmen die Produkte von Kalex einzusetzen. Deshalb wurde das Debüt immer weiter hinausgezögert.

Aber nach dem neuerlichen Debakel in Jerez (Alex Rins stürzte in Runde 1, Joan Mir in Runde 2) fordert Marc Márquez kompromisslos und hartnäckig endlich ein Sieger-Motorrad.

Was bekannt ist: Austin-Sieger Alex Rins soll an seiner LCR-Honda heute eine neue Chassis-Version von Joan Mir testen.

Zur Erinnerung: Der zweite Montag-Test der laufenden Saison ist dann erst für den 11. September nach dem San Marino-GP in Misano angesetzt.

Teilnehmer Montag-Test Jerez (01.05.):

Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo

Johann Zarco, Prima Pramac Ducati

Stefan Bradl, HRC Test Team

Luca Marini, Mooney VR46 Ducati

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Yamaha

Franco Morbidelli, Monster Yamaha

Raúl Fernández, CryptoDATA RNF Aprilia

Takaaki Nakagami, LCR Honda

Lorenzo Savadori, CryptoDATA RNF Aprilia

Brad Binder, Red Bull KTM Factory

Joan Mir, Repsol Honda

Augusto Fernández, GASGAS Factory Tech3

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, LCR Honda

Jack Miller, Red Bull KTM Factory

Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Ducati

Alex Márquez, Gresini Ducati

Jorge Martin, Prima Pramac Ducati

Jonas Folger, GASGAS Factory Tech3