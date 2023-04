Dani Pedrosa (7.): «Bestes Wochenende in der MotoGP»

Dani Pedrosa holte in Jerez das Maximum aus seiner Wildcard heraus und rundete das KTM-Fest am Sonntag mit einem starken siebten Platz ab. Der Spanier zeigte sich anschließend gerührt von dem Zuspruch seiner Fans.

Red Bull-KTM-Edeltestfahrer Dani Pedrosa zeigte bei seinem Wildcard-Einsatz in Jerez, dass er fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Stammfahrer nichts verlernt hat. Am Freitagmorgen überraschte der «kleine Samurai» mit der Bestzeit und sicherte sich am Nachmittag einen direkten Platz im Qualifying 2. Dort stellte er seine KTM am Samstagmorgen auf Startplatz 6, den er in seinem ersten Sprint auch ins Ziel brachte. Mit Brad Binder und Jack Miller auf den Rängen 1 und 3 rundete der 37-Jährige damit ein hervorragendes Ergebnis der Mattighofener ab.

Und obwohl er seit Spielberg 2021 keinen Grand Prix mehr bestritten hatte, schlug sich Pedrosa am Sonntag auf dem «Circuito de Jerez» äußerst beachtlich. Im 24-Runden-Rennen platzierte er seine RC16 nur 6,371 Sekunden hinter Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) auf Rang 7. «Es war ein fantastisches Wochenende, sowohl für mich als auch für das Team. Wir haben ein super Ergebnis erzielt, indem wir in beiden Läufen alle drei Bikes in den Top-6 bzw. Top-7 platziert haben», freute sich der 54-fache GP-Sieger.

Die MotoGP-Legende ging sogar noch weiter und sagte: «Ich denke, für KTM war es das bisher beste Wochenende in der MotoGP. Gratulation an Jack und Brad, die es beide Male auf das Podest geschafft haben.»

Zum Abschluss seines Wildcard-Ausfluges sprach Pedrosa seine Dankbarkeit aus: «Mein Team hat klasse Arbeit geleistet. Selbst im verregneten Qualifying und nach den roten Flaggen haben sie mir immer ein perfektes Bike hingestellt. Ohne sie wäre ich nicht so stark gewesen. Außerdem möchte ich den Fans für ihre überwältigende Unterstützung danken, das hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob ich mich schon jemals so gut gefühlt habe, ich habe das Rennen auf jeden Fall sehr genossen.»

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.