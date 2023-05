Funksprüche: Fabio Di Giannantonio ist nicht dagegen

Gresini-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio zeigte beim MotoGP-Test in Jerez eine ordentliche Steigerung und wäre gerne bei den Versuchen mit dem Funk involviert gewesen.

Für Fabio Di Giannantonio war der MotoGP-Test am Montag in Jerez de la Frontera ein wichtiges Puzzleteil vor den anstehenden Aufgaben. Der Italiener reihte sich am Ende des Tests als Vierter der Zeitenliste unmittelbar hinter Namensvetter Fabio Quartararo (Yamaha) ein und war drittbester Ducati-Fahrer. An der Spitze der Zeitenliste finden wir das VR46-Duo Marco Bezzecchi und Luca Marini.

«Das Rennwochenende war eher mit gemischten Gefühlen behaftet, weil wir nicht den richtigen Plan hatten für die Reifen», erklärte «Diggia», der in 1:36,963 min schneller war als am gesamten Rennwochenende. In der Quali kam er auf 1:36,967 min. «Im Rennen am Sonntag wäre unser Potenzial höher gewesen, aber von so weit hinten war es schwierig.»

Zum Test am Montag sagte er: «Es war ein guter Tag, wir hatten einen umfangreichen Plan. Wir haben einiges mit der Ergonomie probiert, das hat funktioniert. Wir haben auch an meinem Gefühl für das Vorderrad gearbeitet. Wir haben die Position ein wenig geändert.» Mehr wollte er nicht verraten.

«Ich hatte von der Halbzeit weg bisher in allen Rennen Probleme mit den Bewegungen und dem Lenken des Motorrads. Auch hier haben wir uns gesteigert. Ich glaube, wir haben einen guten Schritt gemacht und ich freue mich jetzt auf die nächste Aufgabe in Le Mans. Ich habe auch ein paar Starts trainiert, aber das habe ich schon früher gemacht, weil ich heim will. Ich bin recht müde.»

«Die Werte bei den Probestarts waren nicht so ideal, weil es sich auch nicht vergleichen lässt am Ausgang von Kurve 5. Es ist schwer, diese Daten zu analysieren. In der Moto2 war es die Reaktionszeit. Hier ist es anders – sie haben ein System, das die Beschleunigung berechnet. Ich schaue mir nur die Zahlen an.»

Als Di Giannantonio von den Funk-Tests hörte, gab er sich erstaunt: «Ja? Ging das über Funk? Ich habe es nicht probieren dürfen, hätte es aber gerne getan. Jetzt muss ich mich beschweren (lacht). Es ist ein Schritt vorwärts in die Zukunft. Aber am Bike muss man vorsichtig sein, das kann auch störend sein. Es ist nicht wie im Auto, wo nur der Reifen blockiert. Aber es könnte eine Verbesserung sein, warum nicht – es wäre interessant.»

MotoGP-Test Jerez, 1. Mai:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984