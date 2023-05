Alex Rins: «Die Honda muss ein Sieger-Bike werden»

Mit seinem Austin-Sieg überraschte Alex Rins alle, einschließlich sich selbst. Der Spanier aus dem LCR Honda Team glaubt jedoch nicht, dass er mit der RC213V bereits dazu in der Lage ist, regelmäßig um Siege zu kämpfen.

«Der Sieg war sowohl für mich als auch für das Team eine große Überraschung», schmunzelte Alex Rins während er sich an seinen historischen Sieg im texanischen Austin erinnerte, mit dem er für Honda eine Durststrecke von 24 Rennen beendete (die längste sieglose Serie des größten Motorradherstellers der Welt in der Königsklasse). Gleichzeitig bescherte er dem LCR-Kundenteam den ersten GP-Sieg seit Cal Crutchlow beim Argentinien-GP 2018.

Der 27-Jährige erklärte SPEEDWEEK.com, warum er seinen sechsten MotoGP-Sieg besonders hoch einschätzt: «Ich war sehr glücklich, da wir Marcs Rundenzeit aus dem Vorjahr unterboten haben. Er ist einer der besten Fahrer, weshalb ich sehr beeindruckt und glücklich über diese Leistung bin. Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind.»

Nach dem MotoGP-Ausstieg von Suzuki hatte der LCR-Honda-Fahrer nicht damit gerechnet, nach seinem letzten Sieg in Valencia 2022 so schnell wieder auf die oberste Stufe des Treppchens zu steigen. «Vor meiner Ankunft bei LCR habe mit meinen Trainern und Ernährungs-Coaches hart gearbeitet, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Wir hatten uns die Statistiken angeschaut, das Team hatte seit Jahren weder einen Podestplatz noch einen Sieg eingefahren. Daher hatte ich mich auf eine schwierige Saison eingestellt. Der Sieg im dritten Rennen kam hingegen sehr überraschend. Ich hätte nicht erwartet, den 100. Podiumsplatz für ein Kundenteam einzufahren, das war großartig.»

Der Spanier bleibt trotz des Erfolgserlebnisses bodenständig. «Ich glaube kaum, dass wir so ein Wochenende in dieser Saison noch einmal erleben werden. Unser Bike ist momentan nicht in der Lage, um die Meisterschaft zu kämpfen. Wir müssen die Honda weiter verbessern und auch mein Anpassungsprozess an das neue Motorrad ist noch nicht abgeschlossen. Jede Runde lerne ich etwas Neues.»

Der 18-fache GP-Sieger betonte: «Der Sieg hat unser Saisonziel daher nicht verändert. Zuerst müssen wir wieder ein Sieger-Bike zusammenstellen.»

Tatsächlich blieb Rins zuletzt in Jerez punktelos. Nach vier GP-Wochenenden liegt er dennoch als bester Honda-Pilot auf WM-Rang 8. Auf Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati) fehlen im aktuell 40 Punkte.

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet



MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.