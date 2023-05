Le Mans 2023: Voller Zeitplan zum GP-Jubiläum

Der «Shark Grand Prix de France» auf dem Circuit Bugatti südlich von Le Mans ist an diesem Wochenende Schauplatz des 1000. Grand Prix der WM-Geschichte.

Le Mans war bereits 35 Mal GP-Schauplatz, erstmals im Jahr 1969. Seit der Saison 2000 ist die Motorrad-WM dauerhaft auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti zu Gast. Der Frankreich-GP 2023 wird nun als der 1000. Grand Prix seit Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1949 in die Geschichtsbücher eingehen.

Einige Zahlen zum Jubiläum: Honda ist der erfolgreichste Hersteller mit 817 Siegen über alle Klassen. Valentino Rossi ist der Fahrer mit den meisten Podestplätzen (235), die meisten Siege hat dagegen Rekordweltmeister Giacomo Agostini mit 122 vorzuweisen.

Schauen wir nur auf Le Mans, ist Jorge Lorenzo der erfolgreichste Fahrer. Er gewann auf dem Circuit Bugatti sechs Mal, davon fünf Mal in der «premier class». Auf Platz 2 dieser Bestenliste folgen Marc Márquez, der am Wochenende ins Renngeschehen zurückkehrt, und Tom Lüthi mit je vier Siegen. Der Schweizer gewann übrigens je zweimal in der 125er- und in der Moto2-Klasse.

MotoGP-Vorjahressieger Enea Bastianini fehlt wegen seiner Schulterverletzung erneut, stattdessen gibt Danilo Petrucci in Le Mans, wo er 2020 im Regen gewann, ein MotoGP-Comeback.

Der Zeitplan verspricht jede Menge Action, denn neben dem Red Bull MotoGP Rookies Cup steht beim Frankreich-GP für Randy Krummenacher und Co. auch der Auftakt in die MotoE-WM 2023 mit den neuen Ducati-Einheits-Bikes an. Mit Eric Granado fällt allerdings einer der Favoriten aus.

Zeitplan Frankreich-GP 2023

Freitag, 12. Mai:

08:30 – 08:45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11:55 – 12:20 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12:35 – 12:50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2

16:25 – 16:50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17:00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17:20 – 17:30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17:50 – 18:10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 13. Mai:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12:10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

16:10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

17:00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 14. Mai:

08:50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)

09:45 – 09:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)