Jonas Folger (GASGAS): «Savadori könnte Ziel werden»

Jonas Folger sitzt beim Frankreich-GP wieder auf der GASGAS RC16 des verletzten Pol Espargaró. Der 29-jährige Bayer möchte die Erkenntnisse von Jerez nutzbringend anwenden.

Jonas Folger bereitet sich in Le Mans auf seinen dritten Renneinsatz im GASGAS Factory Racing Tech3-Team vor und ist nach den jüngsten Fortschritten beim Jerez-Montag-Test guter Dinge, weil er dort bei seiner Schwäche, dem Speed in den schnellen Kurven, beim Timing und Selbstvertrauen spürbare Fortschritte gemacht hat.

Jonas Folger, der mit 15 Jahren im 125-ccm-WM-Regenrennen von Le Mans schon Platz 2 hinter dem späteren Weltmeister Julián Simón erkämpft hat, geht zwar nicht mit illusorischen Erwartungen ins Wochenende. Aber er will sich (diesmal als einziger deutscher MotoGP-Teilnehmer) wieder respektabel aus der Affäre ziehen.

Der Auftrag von KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer ist klar umrissen: «Jonas soll gesund bleiben, das Gerät heil ins Ziel bringen und durch diese Renneinsätze ein besserer Testfahrer werden.»

Jonas, was erwartest du dir vom Le Mans-GP? Wie passt diese Strecke zu deinem Motorrad?

Ich erwarte mir, dass ich das Gefühl von Jerez nach Le Mans mitnehmen kann. Jerez war halt eine Strecke, auf der ich schon viel gefahren bin. Entsprechend schnell bin ich dort in einen guten Rhythmus reingekommen.

Aber am meisten haben wir in Jerez am Montag beim Testen gelernt. Das versuche ich jetzt fahrerisch auf diese Strecke in Le Mans mitzunehmen.

Der Circuit Bugatti ist vom Layout her ziemlich simpel. Er ist nicht so mega anspruchsvoll wie zum Beispiel Austin. Es gibt hier keine Passagen, die fahrerisch besonders anspruchsvoll sind.

Aber mir gefällt's da zum Fahren. Ich habe in Le Mans schon ein paar tolle Rennen gehabt, auch in der Moto2 war ich hier 2014 in den Top-6.

In Le Mans finden pro Runde sechs heftige Bremsmanöver statt. Das sollte dir entgegenkommen?

Ja, auf der Bremse sind wir gut. In Jerez habe ich die ganze Zeit an meinem Kurvenspeed gearbeitet, an meiner Fahrtechnik und am Kurvenausgang. Vielleicht kommt uns das auch hier zugute, indem ich einfach im ersten Training morgen schon besser anfangen kann.

Du warst im Warm-up in Jerez nur 1,799 sec hinter der Bestzeit.

Ja, unser Ziel ist es, diesen Abstand zu halten oder zu verringern – und wieder was dazuzulernen.

In Jerez hast du dir vorgenommen, die Startphase in den Rennen zu verbessern und näher an deinen GASGAS-Teamkollegen Augusto Fernández heranzukommen.

Das Ziel ist schon sehr hoch gesteckt, wenn ich sage, ich möchte an den Augusto hinkommen. Ich glaube, ich muss mehr auf mich schauen und mich bemühen, dass wir uns steigern. Mit irgendwem mitfahren zu wollen, wird schwierig. Aber wenn wir so weitermachen wie beim Montag-Test in Jerez, kann uns ein gutes Wochenende gelingen.

Das hilft uns auch für den nächsten KTM-Test in Valencia.

Marc Márquez-Ersatz Iker Lecuona war in Jerez für dich im Sprint in Reichweite. Du hast ihn in der letzten Runde sogar kurz überholt. Hier fährt Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori statt Oliveira. Kann er eine Messlatte wie Lecuona sein?

Ja, er könnte ein Ziel werden. Wir müssen schauen, wie stark er morgen anfängt. Ich kann ihn nicht genau einschätzen. Ich weiß bloss, was er in Jerez beim Test gefahren ist. Da war er genau gleich schnell wie ich.

Aber ich weiß nicht, wie gut er in Le Mans drauf ist.

MotoGP-Test Jerez, Montag, 1. Mai:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984