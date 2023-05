Brad Binder im Titelkampf? Worauf sein Fokus liegt

Brad Binder: Zuletzt in Jerez zweimal in den Top-2

Als Dritter der MotoGP-Tabelle geht Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder mit viel Selbstvertrauen in den 1000. Grand Prix der Geschichte in Le Mans. Gleich aus mehreren Gründen ein besonderes Wochenende.

«Ich freue mich auf dieses Wochenende. Wir bringen ein gutes Momentum und viel Vertrauen vom vorangegangenen Grand Prix mit», verwies Brad Binder am Donnerstag in Le Mans auf den starken Auftritt in Jerez – Sieg im Sprint und Platz 2 hinter Titelverteidiger Pecco Bagnaia im Hauptrennen am Sonntag.

Dazu sorgte Brads neuer Teamkollege Jack Miller dafür, dass in Spanien jeweils zwei Red Bull-KTM in den Top-3 platziert waren.

In Le Mans ist der dritte Platz von Pol Espargaró aus dem Jahr 2020 das bisher beste MotoGP-Ergebnis für den österreichischen Hersteller. Brad Binder gewann auf dem Circuit Bugatti zwar 2016 auf dem Weg zum Moto3-Titel, in der Königsklasse kam er aber über den achten Platz noch nicht hinaus.

«Le Mans ist eine Strecke, die ich immer genossen habe, auch wenn das Wetter immer für eine Überraschung gut ist», weiß der 27-jährige Südafrikaner. «Ich habe im Moment ein großartiges Gefühl mit dem Motorrad, das Team arbeitet gut, wir müssen versuchen, dieses Momentum fortzusetzen.»

Gesucht ist an diesem Wochenende der Sieger des 1000. Grand Prix in der WM-Geschichte, passenderweise bei einem absoluten Klassiker im Kalender: Im Vorjahr strömten total 225.000 Zuschauer an drei Tagen an den Circuit Bugatti. «Die Menge an Fans ist unglaublich. Wir schlafen im Motorhome und schon heute Nacht heulten die Motoren die ganze Nach auf – ich glaube nicht, dass es die Motoren bis Sonntag schaffen, das ist unmöglich», schmunzelte Brad. «Es ist der Wahnsinn. Das ist definitiv das verrückteste Rennen der Saison, wenn es um die Fans und Zuschauer geht. Ich genieße es hier immer und ich würde liebend gerne mit ein paar guten Ergebnissen wieder abreisen.»

In der WM-Tabelle liegt der Red Bull-KTM-Star vor dem Frankreich-GP auf dem dritten Rang, 25 Punkte hinter WM-Leader Bagnaia. Traut sich Binder zu, bis zum Ende der Saison im Titelkampf mitzumischen? «Im Moment zerbreche ich mir darüber gar nicht den Kopf», entgegnete er. «Wichtig ist das, was wir Tag für Tag tun und im Moment erreichen können. Mein Fokus liegt darauf, zu versuchen stark zu bleiben und an jedem Wochenende um Podestplätze zu kämpfen. Wozu das am Ende der Saison führen wird, werden wir dann sehen. Der Job, den wir heute machen, wird darüber entscheiden.»

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.