Morbidelli (Yamaha): Nichts aus Jerez-Test gelernt

Franco Morbidelli machte vor dem Frankreich-GP auf dem Circuit Bugatti in Jerez unmissverständlich klar, dass Yamaha beim Montag-Test in Jerez keinerlei Fortschritte erzielte.

Die zwei vierten Plätze in Termas de Río Hondo bei speziellen Grip-Verhältnissen waren offenbar nur ein Ausreißer nach oben. Nach Platz 8 im Sturzfestival von Austin landete Franco Morbidelli zuletzt in Jerez nur auf den Rängen 16 (Sprint) und 11 (nach Long-Lap im Hauptrennen). In der WM-Tabelle liegt der Vizeweltmeister von 2020 vor dem Frankreich-GP auf dem zwölften Rang.

«Wir befinden uns in einem schwierigen Moment, aber alles ist möglich, das Wetter kann umschlagen, wir müssen uns die richtige Einstellung fürs Rennfahren bewahren», übte sich der Yamaha-Werksfahrer am Donnerstag in Le Mans in Durchhalteparolen, wirkte aber sichtlich ernüchtert. «Wir müssen dieses Wochenende so aggressiv wie möglich angehen, um jeden noch so kleinen Vorteil, den wir herausholen können, zu nutzen.»

Hat Yamaha aus dem Jerez-Test denn etwas für Le Mans gelernt? «Nein», lautete Morbidellis klare und einsilbige Antwort.

Auf Nachfrage fügte der Italiener dann noch an: «Warum? Weil wir beim Test verschiedene Lösungen probiert haben, aber nichts zu helfen schien. Deswegen werden wir hier nichts davon bringen.»

Zur Erinnerung: Beim Montag-Test nach dem Spanien-GP verglichen die Yamaha-Piloten unterschiedliche Aero-Konfigurationen, dazu zwei unterschiedliche Chassis-Varianten. Quartararo testete auch einen Doppelauspuff, den «Franky» schon zuvor in einer Trainings-Sessions kurzzeitig eingesetzt hatte.

Erwartet Morbidelli für den weiteren Verlauf der Saison noch Updates? Der nächste Test mit den Stammfahrern ist erst für den Montag nach dem San Marino-GP in Misano am 11. September angesetzt. «Wir arbeiten weiter, wir suchen weiter. Mit Sicherheit wird es Updates und Lösungen geben», erklärte der 28-Jährige, ohne näher ins Detail zu gehen.

Dass sein VR46-Mentor Valentino Rossi in Jerez erstmals in dieser Saison im MotoGP-Paddock zu Gast war, habe unterdessen nichts mit Morbidellis Zukunftsplanung zu tun gehabt. «Nein, nein. Ich glaube, er hat mehr an anderen Dingen gearbeitet», winkte der Moto2-Weltmeister von 2017 ab, dessen Vertrag mit Yamaha am Ende der Saison ausläuft.

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.