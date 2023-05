Fabio Quartararo (Yamaha): «Lorenzo war weit weg»

Fabio Quartararo führte zum Start in den Frankreich-GP eine Parade an

Fabio Quartararo sprach vor seinem Heim-GP in Le Mans offen über die Schwierigkeiten von Yamaha und ging dabei auch auf die jüngsten Aussagen von Jorge Lorenzo ein.

«Ich hoffe auf eine großartige Show. Das ist natürlich kein normaler Grand Prix», hielt Fabio Quartararo fest, der in Le Mans schon seit Mittwoch auf die lautstarke Unterstützung zahlreicher Landsleute zählen kann. «Hoffentlich wird dieses Wochenende für uns ein Wendepunkt für die Saison», so der Wunsch der Weltmeister von 2021, der in der WM-Tabelle aktuell nur den elften Rang belegt.

Erst ein Podestplatz gelang «El Diablo» in der laufenden Saison. Die offensichtlichen Schwierigkeiten der Yamaha-Piloten erwecken den Eindruck, dass die M1 nicht nur in Sachen Top-Speed hinterherhinkt, sondern offenbar auch die einstigen Stärken verloren hat.

«Ja, das ist das Gefühl, das wir haben», räumte Quartararo ein, relativierte dann allerdings schnell: «Es sind aber mehr die anderen, die sich stark verbessern. Wir verlieren aber auch unsere Stärken, die Stabilität und das Turning. Das wurde mit jedem Jahr schwieriger. Wir haben auch einige Dinge am Motor verändert, um ihn leistungsstärker zu machen. Dadurch haben wir zwar die Leistung ein bisschen verbessert, aber so viel in einigen anderen Bereichen verloren. Wir müssen unsere Basis wiederfinden.»

Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Franco Morbidelli, der am Donnerstag unmissverständlich zu verstehen gab, dass er keine hilfreichen Erkenntnisse aus dem Jerez-Test zog, wird Quartararo ein Chassis auf dem Montag-Test nach dem Spanien-GP an diesem Wochenende zumindest noch einmal ausprobieren.

«Ich mag das Chassis. Es war nicht klar besser, aber auch nicht schlechter. Deshalb wollen wir es auf einer anderen Strecke sehen. Ich werde hier deshalb das Standard-Chassis und das neue Chassis probieren», bestätigte der 24-jährige Franzose vor seinem Heim-GP. Außerdem verriet er: «Vor allem für die Zeitenjagd haben wir die Basis ein bisschen verändert, weil wir seit Beginn des Jahres nicht wirklich eine Bike-Abstimmung finden, mit der ich mich zu 100 Prozent wohl fühle. Wir werden an diesem Wochenende erneut versuchen, etwas zu finden, mit der Basis aus dem Jerez-Test. Ich glaube, auf Zeitenjagd haben wir einen kleinen Schritt gemacht. Uns fehlt aber immer noch ziemlich viel.»

Am Rande des Jerez-GP ließ zuletzt der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo durchblicken, er hätte Yamaha helfen können, wäre er länger als Testfahrer beschäftigt gewesen. Was hält Quartararo davon? «Ich weiß nicht, wie viele Testtage Jorge absolviert hat. Ich war zu der Zeit noch nicht im Werksteam, das war 2020. Ich war also nicht in der Position, so zu pushen, wie ich es jetzt mache. Wenn ich mich recht erinnere, war Jorge bei den Rundenzeiten aber sehr weit weg. Natürlich ist Jorge eine Legende, er hat viele Titel gewonnen, aber ich glaube nicht, dass er wirklich hätte etwas ändern können.»

Fabio Quartararo vertraut auf Lorenzos Nachfolger als Yamaha-Testfahrer, Cal Cruchtlow. «Cal ist sehr motiviert, wir pushen in dieselbe Richtung. Wir versuchen, die Mentalität der japanischen Ingenieure ein bisschen zu verändern, mehr in die Richtung des italienischen Stils. Es ist kein einfacher Job. Ich glaube, das ist das Schwierigste in der Entwicklung von Yamaha – die Zeit, die wir brauchen. Schritt für Schritt verbessern wir uns aber.»

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.