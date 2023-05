Jorge Martin (Ducati/4.): «Habe den Tag gerettet»

Jorge Martins Sturz in Kurve 10

Obwohl Jorge Martin im zweiten MotoGP-Training in Le Mans seine Prima-Pramac-Ducati im Kiesbett versenkte, sicherte er sich letztlich noch einen Q2-Platz. Der Spanier weiß, woran er am Samstag noch arbeiten muss.

«Es war nicht mein bester Tag», lautete Jorge Martins Fazit am Trainingsfreitag in Le Mans. Der Prima-Pramac-Ducati-Fahrer hatte sich am Vormittag auf dem Bugatti Circuit mit Platz 16 zufriedengeben müssen, obwohl ihm auf die FP1-Bestzeit von Jack Miller (KTM) gerade einmal 0,847 sec gefehlt hatten.

Am Nachmittag verbesserte der 25-jährige Madrilene seine Zeit um eine Sekunde und landete mit 1:31,235 min auf Platz 4 der kombinierten Zeitenliste. «Mit Platz 4 habe ich den Tag am Ende noch gerettet und mir einen Platz im Q2 gesichert», atmete er auf. Jedoch behielt der elffache GP-Sieger dabei keine weiße Weste, denn zur Halbzeit der Session versenkte er seine Ducati in Kurve 10 im Kiesbett.

«In Hinblick auf die Pace fühle ich mich schnell, ich denke, dort bin ich einer der besten», stellte Martin selbstbewusst fest, betonte aber gleichzeitig: «Sobald ich einen Zeitenangriff starte, kann ich das Bike nicht abbremsen und verliere am Scheitelpunkt häufig das Vorderrad. Das müssen wir am Samstag verbessern.»

© Gold & Goose Willkommen in Le Mans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Zarco und Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Mir, Honda, + 0,850

14. Rins, Honda, + 0,992

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

16. Nakagami, Honda, + 1,048

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

18. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722



MotoGP-Ergebnis FP2, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:30,950 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,119 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,200

4. Martin, Ducati, + 0,285

5. Zarco, Ducati, + 0,326

6. Viñales, Aprilia, + 0,392

7. Brad Binder, KTM, + 0,402

8. Marc Márquez, Honda, + 0,482

9. Bagnaia, Ducati, + 0,517

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,558

11. Marini, Ducati, + 0,561

12. Quartararo, Yamaha, + 0,700

13. Rins, Honda, + 0,992

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,040

15. Nakagami, Honda, + 1,048

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,139

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,361

18. Mir, Honda, + 1,419

19. Petrucci, Ducati, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,539

21. Folger, KTM, + 2,722



MotoGP-Ergebnis FP1, Le Mans (12.05):

1. Miller, KTM, 1:31,449 min

2. Marini, Ducati, + 0,095 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,218

4. Zarco, Ducati, + 0,315

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,338

6. Mir, Honda, + 0,351

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,353

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,423

9. Viñales, Aprilia, + 0,441

10. Bagnaia, Ducati, + 0,466

11. Quartararo, Yamaha, + 0,497

12. Marc Márquez, Honda, + 0,524

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,704

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,725

15. Nakagami, Honda, + 0,816

16. Martin, Ducati, + 0,847

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,261

18. Rins, Honda, + 1,460

19. Petrucci, Ducati, + 1,719

20. Savadori, Aprilia, + 2,524

21. Folger, KTM, + 3,317

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,623