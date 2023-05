Jorge Martin (2.): «Bei Marc lernst du immer etwas» 14.05.2023 - 16:04 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Jorge Martin im Duell gegen Marc Márquez (Honda) © Gold & Goose Jorge Martin feiert Platz 2 in Le Mans Zurück Weiter

Nach dem Sprint-Sieg am Samstag krönte Jorge Martin sein Wochenende in Le Mans mit Platz 2 im Rennen. Der Prima-Pramac-Ducati-Pilot sprach von einem «Chaos-Rennen», in dem er Marc Márquez schlagen konnte.