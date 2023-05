Mugello: Enea Bastianini zurück auf dem Motorrad 24.05.2023 - 10:17 Von Mario Furli

© Twitter/@Bestia23 Enea Bastianini am Dienstag in Mugello

Beim Italien-GP plant Enea Bastianini in zweieinhalb Wochen sein MotoGP-Comeback, am Dienstag absolvierte er in Mugello bereits fleißig Trainingsrunden auf einer Panigale V4S – in guter Gesellschaft.