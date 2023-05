«Aprilia All Stars»: 200.000 Euro für die Flutopfer 29.05.2023 - 09:27 Von Nora Lantschner

© Aprilia Racing Der Event stand unter dem Motto «Ride for Emilia-Romagna» © Aprilia Racing Mehr als 15.000 Aprilia-Fans kamen nach Misano © Aprilia Racing Aleix Espargaró hatte sichtlich Spaß an der 250er-Maschine © Aprilia Racing Max Biaggi und Maverick Viñales amüsierten sich ebenfalls © Aprilia Racing Raúl Fernández, Maverick Viñales, Aleix Espargaró und Miguel Oliveira Zurück Weiter

Misano verwandelte sich am Wochenende in eine Aprilia-Hochburg. Aleix Espargaró, Viñales, Biaggi und Co. begeisterten die Fans, gleichzeitig wurde für die Hochwasser-Opfer in der Emilia-Romagna gesammelt.