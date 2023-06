Misano: Ducati-Gelb auch in der MotoGP geplant

Pecco Bagnaia schaute in Misano am Streckenrand zu

Beim Superbike-Meeting in Misano tummelten sich am Wochenende viele bekannte Gesichter aus dem GP-Paddock. Dazu gab es bei Ducati einen Vorgeschmack auf das MotoGP-Wochenende an der Adriaküste.

Neben Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio waren am Wochenende auch Pecco Bagnaia und Enea Bastianini in Misano als Zuschauer zu Gast und warfen dabei einen Blick auf ihre Markenkollegen aus dem Team Aruba.it, Superbike-Dominator Álvaro Bautista und Michael Rinaldi, im gelben Spezial-Look.

Der Hersteller aus Borgo Panigale kündigte bei der Gelegenheit auch schon an: Beim San Marino-GP der «premier class» (8. bis 10. September) werden auch die Desmosedici GP23 der Ducati-Lenovo-Werksfahrer im Ducati-Gelb erstrahlen, das als Verweis auf die Rennsportgeschichte der italienischen Traditionsmarke gedacht ist.

Tatsächlich kam die auffällige Farbe schon in den 1970er-Jahren erstmals an Ducati-Rennmaschinen zum Einsatz (750 Sport und 750 SS Desmo des Teams Spaggiari). Als Inspiration für den neuen Look dienten dem «Centro Stile Ducati» in Zusammenarbeit mit Designer Aldo Drudi aber die 1990er-Jahre und besonders die Ducati 748, mit der Paolo Casoli 1997 die Supersport-Weltserie gewann. Das Gelb kam damals aber auch an Superbike-Maschinen wie den Ducati 916, 996, 749 oder 999 zum Einsatz.

«Ducati ist rot, aber auch das Gelb gehört zu uns und ist eine wichtige Tradition im italienischen Motorsport», erklärte Andrea Ferraresi, Direktor des Centro Stile Ducati. «Diese Farbe spiegelt wichtige Aspekte unserer Identität wie die Energie, den Enthusiasmus und die Kühnheit wider. Der Spezial-Look drückt den Stolz aus, Ducatisti zu sein, und ist ein schöner Tribut an unsere sportliche Geschichte in der Saison, in der wir in den zwei wichtigsten Motorrad-Serien als Weltmeister antreten.»