Fabio Quartararo: Auch in Mugello mit Set-up von 2021

Fabio Quartararo hat sich für das 6. Rennwochenende des Jahres in Mugello ein klares Ziel gesetzt. Der Yamaha-Werkspilot und sein Teamkollege Franco Morbidelli, der sein Heimspiel bestreitet, wissen: Es gibt viel zu tun.

Tausend Sachen habe Yamaha beim jüngsten Rennwochenende in Le Mans gemäss Fabio Quartararo ausprobiert, am Ende entschieden sich die Ingenieure und der Franzose, mit der Abstimmung von 2021 anzutreten. Der aktuelle WM-Neunte will auch in Mugello mit diesem Set-up ins Wochenende starten, auch wenn er bereits bei seinem Heimspiel erklärt hatte: «Ich fühle mich damit nicht eben grossartig. Aber viel besser als mit allem, was wir versucht haben.»

Vor dem sechsten Saison-Kräftemessen in Mugello, das das erste von drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden ist, sagt der Yamaha-Werkspilot: «Wir wollen hart arbeiten und wir wissen, dass arbeitsreiche Wochen vor uns liegen. In Le Mans haben wir uns auf eine Abstimmung geeinigt, die für uns immer noch am besten zu funktionieren scheint, deshalb werden wir am Freitag auch damit ins Wochenende starten.»

«Wir werden versuchen, in jeder Session so schnell wie möglich zu sein und ich denke, es wird entscheidend sein, weiter vorne in der Startaufstellung zu stehen. Mein Ziel lautet also am Freitag und am Samstagmorgen alles zu geben, um besser abzuschneiden. Und im Sprint am Samstagnachmittag sowie im GP am Sonntag werde ich wie immer mein Bestes geben», verspricht der 24-Jährige aus Nizza.

Sein Teamkollege Franco Morbidelli will bei seinem Heimrennen natürlich auch glänzen. Der 28-Jährige aus Rom schwärmt mit Blick auf die beliebte Strecke: «Mugello ist eine wunderschöne Piste, und sie ist sehr schnell. Unser Top-Speed hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, und das sollte uns auf einem Rundkurs wie Mugello mit den langen Geraden in die Hände spielen. Es ist mein Heimrennen und auch jenes des Teams, wir werden also hart arbeiten und alles daran setzen, um gut abzuschneiden.»

Yamaha-MotoGP-Teamdirektor Massimo Meregalli betont: «Der Italien-GP ist für unser Team und auch für die Fahrer etwas ganz Besonderes. Diese Strecke ist nicht nur unglaublich schön und aufregend zu fahren, wir betrachten sie auch als Heimspiel für unser Team und Franky. Wir hoffen, dass wir an diesem Wochenende viele Fans sehen werden, und das ganze Team ist entschlossen, die bestmögliche Show zu bieten. Es wird nicht einfach werden, aber unsere bisherigen Mugello-Ergebnisse waren gut. Wir werden unser Bestes geben, um diesen Trend fortzusetzen.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.