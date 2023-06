Miguel Oliveira für fit erklärt: «Habe es vermisst»

Miguel Oliveira wurde am Donnerstag von den Rennärzten in Mugello für fahrtauglich erklärt und ist froh, wieder auf seine RNF-Aprilia steigen zu dürfen. Eine Sache hat der Portugiese jedoch nicht vermisst.

Miguel Oliveira ist bereits jetzt einer der Pechvögel der MotoGP-Saison 2023. Bei seinem Aprilia-Debüt in Portimão wurde der RNF-Neuzugang von Marc Márquez (Repsol Honda) abgeräumt und verpasste daraufhin den Argentinien-GP. Ein weiterer Rückschlag folgte in Jerez, als er sich bei einer Kollision mit Fabio Quartararo (Yamaha) eine Schulterverletzung zuzog und den Frankreich-GP aussitzen musste.

Am Donnerstag erhielt Oliveira von den Rennärzten grünes Licht und darf damit beim Italien-GP in Mugello an den Start gehen. «Ich habe das Fahren sehr vermisst», atmete der Portugiese auf. Auf die Frage, ob er auch die Journalistenrunden vermisse, schmunzelte Oliveira verlegen: «Da das Rennen fahren impliziert, dass ich zu den Medien reden muss, habe ich euch quasi auch vermisst.»

Mit einer Prognose über seinen Gesundheitszustand hielt sich der 28-Jährige zunächst bedeckt. «Nach fünf Wochen Erholungszeit fühle ich mich gut. Es ist jedoch nicht genug Zeit, um völlig fit zu werden. Aber es reicht hoffentlich, um auf das Bike zu steigen und zu sehen, wie es mir geht.»

Oliveira betonte dabei: «Um zu sehen, wie der Körper reagiert, wenn er bei über 300 km/h anbremsen muss, kann man nur auf dem Bike erfahren. Das Team hat mir Zeit gegeben. Wenn ich merke, dass die Schulter mich davon abhält, mein ganzes Potenzial zu entfalten, dann werde ich stoppen. Aber wenn nicht, werde ich weitermachen.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.