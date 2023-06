Marco Bezzecchi: «Mein Traum ist ein Factory-Bike»

Marco Bezzecchi aus Rossis Mooney VR46 Racing Team ist für 2024 ein begehrter Name auf dem MotoGP-Transfermarkt. Der Italiener nahm am Rande des Mugello-GP zu seinem Plan A Stellung.

Marco Bezzecchi stand beim letztjährigen Italien-GP als Rookie erstmals in seiner MotoGP-Karriere in der ersten Startreihe, er spulte Führungsrunden ab und landete am Ende auf Rang 5 – zu dem Zeitpunkt seine persönliche Bestleistung in der Königsklasse. Ein Jahr später kam der Rossi-Schüler als WM-Zweiter nach Mugello, nur einen Punkt hinter Titelverteidiger und VR46-Kumpel Pecco Bagnaia.

«Bez» feierte 2023 auf der letztjährigen GP22 in Termas de Río Hondo und Le Mans bereits zwei Siege, damit soll er auch das Interesse von Yamaha geweckt haben. Ducati dagegen könnte den 24-Jährigen aus Rimini zu Pramac befördern.

Die Mooney-VR46-Truppe würde das über Jahre aufgebaute Talent laut Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci allerdings nur ungern an ein anderes Kundenteam abgeben und hofft stattdessen auf Werks-Unterstützung in der eigenen Box.

Was ist Bezzecchis Plan A für seine Zukunft? «Mein Plan sieht für den Moment einfach vor, auf diesem Weg weiterzumachen, mich in jedem Rennen zu verbessern und zu versuchen, einige gute Ergebnisse zu holen», schickte der WM-Zweite voraus. «Natürlich ist es mein Traum, auf ein Factory-Bike zu steigen – wenn es eine Ducati ist, wäre das besser, weil ich das Motorrad schon kenne und mich sehr gut damit fühle. Im Moment weiß ich aber nicht, was möglich ist.»

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9. Juni):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.