Maverick Viñales (Aprilia/11.): «Werde Gas zudrehen!»

Aprilia-Ass Maverick Viñales verpasste am Freitag knapp den direkten Einzug in das Q2, nahm zu einigen Pisten-Stalkern Stellung und sprach auch über die eher menschenleeren Tribünen auf den berühmten Hügeln von Mugello.

Maverick Viñales reihte sich am Freitag in Mugello auf P11 ein und verpasste somit den direkten Einzug in das Q2 um läppische elf Tausendstel. Viñales wurde in einer Phase von einer Meute mit Landsmann Marc Márquez gestalkt, den er hinter sich her zog. «ch habe nicht groß darauf geachtet. Wir haben unseren Job gemacht und mussten einige Dinge lösen, daher bin ich weiter gefahren», spielte der Aprilia-Pilot die Situation zunächst herunter.

Dann kam die klare Ansage: «Wenn mir wieder jemand folgt, drehe ich das Gas zu – und wenn ich aufs Gras fahren und die Füße runternehmen muss. Wir haben nicht das Beste aus dem Paket holen können, wir hatten Probleme mit den vorgeheizten Reifen.»

«Ich denke, wir können uns verbessern. Ich habe das Maximum aus den Reifen herausgeholt, wir hatten Probleme. Es ist aber beeindruckend, dass man mit einer 1:45er-Runde nicht im Q2 ist. Aber ich bin happy und überzeugt, wir können uns am Samstag steigern. Ohne die Probleme wären wir auf 0,4 Sekunden dran. Am Samstag wird es anders sein», ist Maverick überzeugt.

«Wir haben etwas Chattering an der Front des Motorrades, ich musste somit ständig über das Limit gehen», berichtete Viñales weiter. «Das Einlenken war mühsam, ich bin immer wieder weit gegangen und konnte den Kurvenspeed nicht halten. Aber es ist etwas, das wir verstehen und auch wissen, dass wir daran arbeiten müssen.»

«Gut ist, dass wir am Samstag das Q1, Q2 und dann das Sprint-Rennen haben. Wir werden mit dem Set-up Verbesserungen machen – aber es besteht auch eine Chance auf Regen. Auch da müssen wir uns verbessern.»

Zu den am Freitag erneut schwach besetzten Tribünen in Mugello sagte der Spanier: «Es stimmt, es waren wenig Leute hier, aber ich sehe meine eigenen Fans. Sie folgen mir rund um die Welt. Ich hoffe, dass es am Samstag etwas mehr Zuschauer sein werden.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

MotoGP-Ergebnis, FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

16. Quartararo, Yamaha, + 0,868

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

18. Oliveira, Aprilia, + 1,129

19. Pirro, Ducati, + 1,392

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

21. Nakagami, Honda, + 1,638

22. Savadori, Aprilia, + 2,397

23. Mir, Honda, + 3,407

24. Folger, KTM, + 3,724

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361