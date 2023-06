Q2-Ergebnis korrigiert: Luca Marini auf Startplatz 4

Das Ergebnis der Q2-Session der MotoGP-Klasse in Mugello wurde nachträglich angepasst: Luca Marini aus Rossis Mooney VR46 Racing Team rückt auf Platz 4 nach vorne.

Ursprünglich war Luca Marinis beste Qualifying-Runde wegen Überschreiten der «track limits» aus der Wertung genommen worden, weshalb der 25-jährige Italiener im Q2-Klassement zunächst nur auf Rang 11 gereiht wurde.

Das vermeintliche Vergehen in Kurve 5 seiner letzten fliegenden Runde wurde von den Regelhütern nachträglich aber noch einmal überprüft. Das Ergebnis: Marini bekam seine schnellste Runde zurück und schob sich damit auf Platz 4 nach vorne.

Am Sonntag wird der Bruder von Valentino Rossi sogar aus der ersten Reihe losfahren, weil Alex Márquez einen Grid-Penalty für sein «überambitioniertes Manöver» in der ersten Runde des Frankreich-GP verbüßen muss und deshalb für das Hauptrennen in Mugello auf Startplatz 6 versetzt wird.

Korrigiertes MotoGP-Ergebnis Q2, Mugello (10.06.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:44,855 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,078 sec

3. Alex Márquez*, Ducati, + 0,152

4. Marini, Ducati, + 0,224

5. Miller, KTM, + 0,331

6. Martin, Ducati, + 0,413

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,435

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,525

9. Zarco, Ducati, + 0,772

10. Rins, Honda, + 0,847

11. Binder, KTM, + 0,876

12. Bastianini, Ducati, + 2,029



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Aprilia, 1:45,591 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:45,754

15. Quartararo, Yamaha, 1:45,755

16. Nakagami, Honda, 1:45,860

17. Pirro, Ducati, 1:46,002

18. Oliveira, Aprilia, 1:46,003

19. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,170

20. Raúl Fernández, Aprilia, 1:46,347

21. Augusto Fernández, KTM, 1:46,359

22. Savadori, Aprilia, 1:47,244

23. Folger, KTM, 1:47,806



*= Grid-Penalty für Sonntag (von Startplatz 3 auf 6)