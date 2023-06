Sachsenring FP1: Johann Zarco vor Marc Márquez 16.06.2023 - 11:36 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Johann Zarco vor Maverick Viñales © F.Glänzel Marc Márquez mit SaRi-Helmdesign © Fitti Weisse Schneller Crash von Franco Morbidelli in Kurve 11 Zurück Weiter

Leichter Regen störte auf dem Sachsenring die Arbeit der MotoGP-Asse im ersten Training am Freitag. Am Ende gingen sie aber noch auf Zeitenjagd und Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco war am Schnellsten.