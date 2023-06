Aleix Espargaró unterstreicht: Sachsenring ist sicher

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró schaffte es in den MotoGP-Trainings am Freitag auf dem Sachsenring trotz seines verletzten Sprungbeins auf Platz 3. «Ich bin schnell, genieße die Strecke aber nicht», hielt er fest.

Aleix Espargaró begann das Sachsenring-Wochenende mit einem Ausrutscher im FP1, der bereits lädierte rechte Fuß wurde dabei nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. «Mir geht es schon viel besser als in Mugello», erzählte der Spanier. «Ich fühle mich ganz gut, auch wenn ich in Kurve 1 recht große Schmerzen spüre. Weil ich nicht genügend Kraft habe, um auf die Hinterradbremse zu drücken. Deswegen bin ich auch gestürzt, das war meine Schuld. Ich benütze die Hinterradbremse hier kaum, weil es nicht geht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training am Sachsenring © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez Zurück Weiter

Das zweite freie Training musste nach heftigeren Stürzen zweimal unterbrochen werden, immer wieder wurden nach Ausrutschern gelbe Flaggen gezeigt, während derer keine Zeitverbesserungen möglich sind.

«Deshalb hatte ich beim letzten Rausfahren mit neuem Hinterreifen nicht gedacht, dass ich unter 1:20,5 min bleiben kann, aber mir gelang mit 1:20,352 min eine starke Runde», hielt Espargaró fest. «Wenn ich den Level der Meisterschaft und meine Verletzung bedenke, dann sind die dritten Plätze in den beiden Sessions gut. Ich habe den Tag genossen und war schnell. Meine Pace passt, ich glaube, dass ich gegen die Ducati um die Pole-Position kämpfen kann. In Mugello strauchelte ich gegen sie, hier bin ich näher dran und bester Aprilia-Fahrer. Hoffentlich gelingt mir vor der Sommerpause noch ein gutes Wochenende.»

Aleix liegt vor dem Deutschland-GP auf dem neunten Gesamtrang, auf den Führenden Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) hat er bereits 77 Punkte Rückstand.

Wegen der immer schneller werdenden Motorräder gibt es auf vielen Rennstrecken Diskussionen wegen inzwischen zu geringer Sturzräume. Der Sachsenring wird immer wieder abwertend als Mickey-Mouse-Rennstrecke bezeichnet, «die Strecke ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr klein», urteilte Espargaró. «Und sie stresst die Fahrer sehr. Ich bin hier schnell, genieße die Strecke aber nicht. Einige Fahrer genießen die schnellen, großen Strecken, andere die winkligen, kleinen. Und das ist auch gut so. Deshalb müssen wir auf verschiedenen Strecken fahren. Solange es keine Bedenken wegen der Sicherheit gibt, ist das okay. Die Strecke hier ist sicher, es gibt genügend Auslaufzonen»

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547

MotoGP-Ergebnis FP2, Sachsenring:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

13. Oliveira, Aprilia, + 0,591

14. Zarco, Ducati, + 0,604

15. Viñales, Aprilia, + 0,614

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,586

18. Marc Márquez, Honda, + 1,870

19. Folger, KTM, + 2,634

20. Nakagami, Honda, + 3,679

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring:

1. Zarco, Ducati, 1:20,702 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,152

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,195

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,253

5. Martin, Ducati, + 0,330

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Brad Binder, KTM, + 0,397

8. Bagnaia, Ducati, + 0,415

9. Di Giannantonio, Ducati + 0,508

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,511

11. Nakagami, Honda, + 0,579

12. Marini, Ducati, + 0,633

13. Viñales, Aprilia, + 0,667

14. Miller, KTM, + 0,696

15. Oliveira, Aprilia, + 0,733

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,972

17. Bastianini, Ducati, + 1,028

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,374

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,470

20. Folger, KTM, + 2,116