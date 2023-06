Sieger Jorge Martin: Ein Tanz auf der Rasierklinge

Mit seinem Triumph im Sprintrennen auf dem Sachsenring hat sich Jorge Martin aus dem Team Prima Pramac Ducati in der MotoGP-Gesamtwertung auf die zweite Position verbessert.

Ohne gelbe Flaggen wäre Jorge Martin im Qualifying auf dem Sachsenring womöglich auf Pole-Position gebraust. So wurde es nur Startplatz 6, beinahe 0,6 sec hinter dem Schnellsten Francesco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam. Doch der 25-Jährige hatte aufgezeigt, dass mit ihm im Sprintrennen zu rechnen sein würde.

In der vierten von 15 Runden übernahm Martin die Führung und konnte sofort eine Lücke zu Bagnaia auffahren. Bis zur Zielflagge hatte der Spanier 2,468 sec Vorsprung und konnte mit seinem Sieg in der Gesamtwertung den zweiten Platz übernehmen. Weltmeister Bagnaia führt mit 140 Punkten, es folgen Martin mit 119 und Marco Bezzecchi mit 113 Zählern.

Martin überholte Bagnaia in der Bergabpassage nach Kurve 11, genannt Wasserfall. «Ein schönes Manöver», grinste der Spanier aus dem Pramac-Ducati-Team. «Als ich führte, wäre ich beinahe gestürzt, konnte die Situation aber gerade noch meistern. Anschließend konnte ich meine Pace fahren, hatte in Kurve 7 aber eine weitere heikle Situation. Wenn du ein Rennen gewinnen willst, musst du Risiken eingehen. Ich bin fast gestürzt, aber am Ende habe ich gewonnen, das ist wichtig. Gegen Ende hin ging mir viel durch den Kopf, es war nicht einfach, weiterhin konstante Rundenzeiten zu fahren und konzentriert zu bleiben.»

Jorge Martin eroberte auf dem Sachsenring seinen fünften Podestplatz in Folge, er will den Schwung in den Deutschland-GP am Sonntag mitnehmen. «Wichtig wird sein, dass ich viele Punkte sammle, vielleicht einen Podestplatz hole und nicht stürze», erzählte der WM-Zweite. «Zu diesem Zeitpunkt denke ich noch nicht an die Meisterschaft.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Runden in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 140 Punkte. 2. Martin 119. 3. Bezzecchi 113. 4. Binder 96. 5. Zarco 93. 6. Marini 78. 7. Miller 69. 8. Aleix Espargaró 55. 9. Quartararo 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 43. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 8. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 223 Punkte. 2. KTM 125. 3. Aprilia 93. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 212 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 191. 3. Red Bull KTM Factory Racing 165. 4. Ducati Lenovo Team 158. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 70. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.