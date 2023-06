Pecco Bagnaia (Ducati): «Aktion war zu ambitioniert»

Wie schon im MotoGP-Sprint musste sich Pecco Bagnaia auch am Sonntag seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin geschlagen geben. Ein Manöver des Weltmeisters sorgte dabei zum Schluss noch einmal für einen Schreckmoment.

Während sich Polesetter Fransesco Bagnaia im Samstag-Sprint auf dem Sachsenring um 2,468 sec Rennsieger Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) geschlagen geben musste, kämpfte der MotoGP-Weltmeister am Sonntag bis zum Zielstrich um den Sieg. Jedoch ging dieser erneut an den spanischen Ducati-Piloten, der Bagnaia im Finish um 0,064 sec niederrang.

Zu Rennbeginn setzte sich Bagnaia an die Spitze des Feldes, nur Martin konnte dem Ducati-Werksfahrer folgen. «Ja, ich hatte anfänglich die Pace, um mich freizufahren», kommentierte Pecco die Anfangsphase, gestand aber gleichzeitig: «Vielleicht habe ich zu viel Acht auf den Hinterreifen gegeben, denn dann hat mich Jorge sofort überholt.»

Die beiden lieferten sich über 30 Rennrunden einen spannenden Kampf, der jedoch nicht ohne Achtungszeichen verlief. In der vorletzten Runde kam es zu einer Berührung, als Bagnaia in Kurve 13 versuchte, den WM-Zweiten im Beschleunigungs-Duell zu schnappen. «Als ich versucht habe, die letzte Kurve mit mehr Kurvenspeed zu fahren, um den Schwung auf die Gerade mitzunehmen, habe ich Jorge berührt. Dort habe ich die Chance auf den Sieg verspielt.»

Der 26-jährige Italiener beteuerte: «Ich hatte nicht damit gerechnet, ihn zu berühren.» Doch räumte er auch ein: «Leider habe ich ihn schließlich doch berührt und dadurch etwas Zeit verloren. Vielleicht war diese Aktion zu ambitioniert.»

«Ich habe es versucht, aber mehr als Platz 2 war nicht möglich. Jorge verdient den Sieg, er war sehr stark», zollte Bagnaia seinem Konkurrenten Respekt. Mit seinem Doppelsieg am Sachsenring klettert Martin in der Gesamtwertung auf Platz 2 und liegt nur noch 16 Punkte hinter WM-Leader Bagnaia. «Das Duell mit Jorge wird lustig. Er ist in guter Form und macht einen super Job», so Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring (18. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 30 Runden in 40:52,449 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,064 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +7,013

4. Marco Bezzecchi, Ducati, +8,430

5. Luca Marini, Ducati, +11,679

6. Jack Miller, KTM, +11,904

7. Alex Márquez, Ducati, +14,040

8. Enea Bastianini, Ducati, +14,859

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +17,061

10. Miguel Oliveira, Aprilia, +19,648

11. Augusto Fernández, KTM, +19,997

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +22,949

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +25,117

14. Takaaki Nakagami, Honda, +25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, +25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, +28,543

17. Jonas Folger, KTM, +48,962

– Brad Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.