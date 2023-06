Dutch TT 2023: Der Zeitplan für das Assen-Wochenende

Bevor sich die MotoGP-Asse in die fünfwöchige Sommerpause verabschieden, steht in Assen auf dem traditionsreichen TT Circuit noch das achte Rennwochenende der Saison an – mit Bradl und Folger.

Der «TT Circuit Assen» wird auch als die «Kathedrale des Speeds» bezeichnet und war bis zur Corona-Saison 2020 der einzige Austragungsort der Motorrad-WM, der seit der Debütsaison 1949 in jedem Jahr im Kalender stand.

Am kommenden Wochenende findet die mittlerweile 92. «Dutch TT» statt. Traditionsgemäß wurde der Event immer am letzten Samstag im Juni gefahren, doch seit 2016 werden die GP-Rennen wie überall am Sonntag ausgetragen. Davon erhofften sich die Veranstalter höhere Zuschauerzahlen.

Schon im Winter 2005/2006 wurde der Streckenverlauf abgeändert und von über 6 km auf 4,542 km gekürzt. Heute verfügt der Rundkurs über sechs Links- und zwölf Rechtskurven sowie eine 487 m lange Gerade.

Am erfolgreichsten waren in Assen Ángel Nieto (15 Siege in den Klassen 50 und 125 ccm) und Rekordweltmeister Giacomo Agostini (14 Siege in den Klassen 350 und 500 ccm). Die meisten Siege in der «premier class» gelangen dagegen Valentino Rossi – nämlich acht, darunter sein 115. und letzter GP-Sieg am 25. Juni 2017.

Im Vorjahr startete VR46-Schüler Francesco «Pecco» Bagnaia mit seinem Sieg bei der Dutch TT die größte Aufholjagd der GP-Geschichte, die ihm bekanntlich trotz 91 Punkten Rückstand nach dem Sachsenring-GP 2022 noch den ersten MotoGP-Titel einbringen sollte. In dieser Saison kommt der Ducati-Star nicht nur als WM-Leader in die Niederlande, er wird am Donnerstag auch in den «TT Legends Club» aufgenommen und erhält somit seinen Stein auf dem «Walk of Fame» im Zentrum von Assen.

Aus deutscher Sicht interessant: Jonas Folger kommt im GASGAS Factory Racing Tech3 Team zum mittlerweile sechsten Mal als Ersatz für Pol Espargaró zum Zug und Honda-Testfahrer Stefan Bradl wird für Alex Rins bei LCR einspringen. Im Repsol Honda Team dagegen tritt Marc Márquez in Assen wieder an und für Joan Mir wurde Iker Lecuona aufgeboten.

Zeitplan «Motul TT Assen» 2023

Freitag, 23. Juni:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11.50 – 12.15 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2

16.20 – 16.45 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 24. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 25. Juni:

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (15 Runden)