Miguel Oliveira: «Bereit für die Herausforderung» 21.06.2023 - 10:23 Von Vanessa Georgoulas

© Gold & Goose Miguel Oliveira schaffte es auf dem Sachsenring in die Top-10, nun peilt er in Assen ein starkes Ergebnis an © Gold & Goose Raúl Fernández ist überzeugt: Seine Aprilia wird in Assen konkurrenzfähig sein

Auf dem Sachsenring schaffte es Miguel Oliveira im Grand Prix trotz seiner lädierten linken Schulter in die Top-10. Der Portugiese will den Schwung nutzen, um auch in Assen ein starkes Ergebnis zu erzielen.