Francesco Bagnaia: «Erwarte zahlreiche Gegner»

Enea Bastianini will in Assen einen weiteren Schritt nach vorne machen

Der WM-Vorsprung von Francesco «Pecco» Bagnaia schrumpfte mit dem Rennen in Deutschland auf 16 WM-Zähler. In Assen will der Titelverteidiger seine Führung wieder ausbauen. Er rechnet aber mit viel Gegenwehr.

Im Sprint und im GP auf dem Sachsenring musste sich Ducati-Star Pecco Bagnaia seinem Markenkollegen Jorge Martin geschlagen geben. Der Spanier konnte damit seinen Rückstand auf den WM-Leader von 24 auf 16 Punkte verkürzen. Mit dem erfolgreichen Wochenende in Deutschland rückte der Pramac-Ducati-Pilot an Marco Bezzecchi vorbei auf den zweiten Zwischenrang der Gesamtwertung vor.

Bagnaia räumte nach einem überambitionierten Manöver, das ihn schliesslich den Sieg kostete, neidlos ein: «Jorge verdient den Sieg, er war sehr stark.» In Assen will der 26-Jährige aus Turin Wiedergutmachung leisten und seine Führung wieder ausbauen. Mit Blick auf das dritte Rennwochenende in Folge betont er: «Es ist das letzte Rennen vor einer langen Sommerpause. Bevor wir in den zweiten und schwierigsten Teil der Saison starten, ist es daher wichtig, dass wir unsere Position in der WM-Tabelle stärken.»

Der Ducati-Werksfahrer erwartet aber kein leichtes Spiel. Er weiss: «Im vergangenen Jahr haben wir in Assen einen fantastischen Sieg errungen, und wir werden auch in diesem Jahr wieder versuchen, den ersten Platz zu erobern. Ich erwarte aber ein viel engeres Rennen und zahlreiche Gegner, die bereit sind, um die Spitzenposition zu kämpfen.»

«Der TT Circuit ist eine meiner Lieblingsstrecken, und deshalb ist das Layout der Strecke auch auf meinen Arm tätowiert! Mein Gefühl für das Bike ist ausgezeichnet, daher bin ich zuversichtlich, dass ich an diesem Wochenende wieder gut abschneiden kann», sagt der Titelverteidiger.

Auch Bagnaias Teamkollege Enea Bastianini hofft auf ein erfolgreiches Wochenende. «Der vergangene Grand Prix auf dem Sachsenring verlief viel besser als ich erwartet hatte, im Rennen habe ich körperlich nicht so gelitten wie in Mugello», freut sich der 25-Jährige aus Rimini, der das Rennen in Deutschland auf Platz 8 beendete.

«Sicherlich werde ich in Assen etwas müder ankommen nach den letzten beiden Rennen, aber sie waren auch ein gutes Training. Ich fange an, mein Motorrad besser zu kennen und meine Kräfte zu sammeln: Wir werden sehen, wie es an diesem Wochenende läuft, aber ich hoffe, dass ich noch näher an die Spitze herankommen kann», fügt Bastianini an.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring (18. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 30 Runden in 40:52,449 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,064 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +7,013

4. Marco Bezzecchi, Ducati, +8,430

5. Luca Marini, Ducati, +11,679

6. Jack Miller, KTM, +11,904

7. Alex Márquez, Ducati, +14,040

8. Enea Bastianini, Ducati, +14,859

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +17,061

10. Miguel Oliveira, Aprilia, +19,648

11. Augusto Fernández, KTM, +19,997

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +22,949

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +25,117

14. Takaaki Nakagami, Honda, +25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, +25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, +28,543

17. Jonas Folger, KTM, +48,962

– Brad Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.