Assen: Pole für Bezzecchi, Q1-Aufreger um Márquez

Die Pole-Position für die Dutch TT ging an Ducati-Ass Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing), der in Assen vom ersten Training bis zum Q2 immer vorne lag. Startplatz 4 für Fabio Quartararo, Marc Márquez nur auf 17.

Sachsenring-Dominator Jorge Martin rutschte zu Beginn des entscheidenden Q2 auf seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 5 aus, während Marco Bezzecchi dort weitermachte, wo er in den Trainings-Sessions aufgehört hatte: Die erste Q2-Richtzeit des VR46-Ducati-Stars war eine 1:31,874 min.

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo entriss dem Italiener die Pole-Position mit einer 1:31,770 min nur kurz, «Bez» konterte mit einem All-Time-Lap-Record in 1:31,472 min. Seine Ducati-Markenkollegen und VR46-Kumpel Pecco Bagnaia und Luca Marini schoben sich dann im Doppelpack in die erste Startreihe. Marini stürzte allerdings in der nächsten Runde in Kurve 8 und sorgte zwei Minuten vor Schluss für gelbe Flaggen.

Zeitenverbesserungen gab es im Finish auch nach dem Ende der Gelbphase nicht mehr, die zweite Startreihe komplettierten damit neben Quartararo Red Bull-KTM-Ass Brad Binder und Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró.

Martin hatte die Session nach dem frühen Sturz zwar fortgesetzt, kam aber nicht über Startplatz 10 hinaus. Sein Pramac-Teamkollege Johann Zarco hatte zuvor neben RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira erst im Q1 noch ein Q2-Ticket gelöst.

Für den Aufreger der ersten Quali-Session hatte aber Marc Márquez gesorgt, als er in das Heck seines auserwählten Zugpferdes Enea Bastianini gekracht und gestürzt war: Der Ducati-Werksfahrer ging nach einem Schreckmoment weit, drehte das Gas zu und schaute sich um – der Repsol-Honda-Star machte es ähnlich, schaute ebenfalls nach rechts und fuhr auf den langsamen Vordermann auf.

Mit Startplatz 17 erfüllte der gebeutelte Márquez zumindest seine am Freitag geäußerte Mindestzielsetzung, «nicht aus der letzten Reihe loszufahren – vielleicht aus der vorletzten oder drittletzten Reihe».

Stefan Bradl, der zuvor im freien Training in Kurve 9 gestürzt war, stellte die LCR-Honda von Alex Rins auf Startplatz 20. Jonas Folger (GASGAS Factory Racing Tech3 Team) schaffte die vorgenommene 1:33er-Zeit, trotz der klaren Steigerung blieb es hinter Mir-Ersatz Iker Lecuona beim 23. und letzten Startplatz.

MotoGP-Ergebnis Q2, Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:31,472 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,061 sec

3. Marini, Ducati, + 0,158

4. Quartararo, Yamaha, + 0,199

5. Binder, KTM, + 0,232

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,340

7. Viñales, Aprilia, + 0,365

8. Zarco, Ducati, + 0,409

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,426

10. Martin, Ducati, + 0,698

11. Oliveira, Aprilia, + 0,702

12. Miller, KTM, + 1,243



Die weitere Startaufstellung:

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,185 min

14. Nakagami, Honda, 1:32,497

15. Morbidelli, Yamaha, 1:32,530

16. Raúl Fernández, Aprilia, 1:32,671

17. Marc Márquez, Honda, 1:32,672

18. Bastianini, Ducati, 1:32,844

19. Savadori, Aprilia, 1:33,008

20. Bradl, Honda, 1:33,040

21. Augusto Fernández, KTM, 1:33,082

22. Lecuona, Honda, 1:33,088

23. Folger, KTM, 1:33,300

MotoGP-Ergebnis FP, Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:32,405 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,212 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,273

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,403

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,510

6. Marini, Ducati, + 0,542

7. Viñales, Aprilia, + 0,572

8. Oliveira, Aprilia, + 0,589

9. Martin, Ducati, + 0,639

10. Bastianini, Ducati, + 0,660

11. Nakagami, Honda, + 0,668

12. Miller, KTM, + 0,821

13. Di Giannantonio, Ducati, + 0,833

14. Zarco, Ducati, + 0,846

15. Binder, KTM, + 0,953

16. Marc Márquez, Honda, + 0,965

17. Alex Márquez, Ducati, + 0,999

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,277

19. Savadori, Aprilia, + 1,321

20. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,423

21. Folger, KTM, + 1,625

22. Lecuona, Honda, + 1,689

23. Bradl, Honda, + 1,772