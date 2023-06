Marc Márquez (17.): Ist jetzt der Tiefpunkt erreicht?

Allmählich müsste bei Repsol-Honda der Tiefpunkt erreicht sein. Denn die Vorstellung von Marc Márquez am Samstag in Assen kann nur als «unterirdisch» bezeichnet werden.

Platz 17 mit 19,9 Sekunden Rückstand nach 13 Runden – das ist die trübsinnige Bilanz von Superstar Marc Márquez nach dem Sprintrennen bei der Dutch-TT in Assen am Samstag. Nach 15 Rennen in diesem Jahr hat er erst 15 Punkte erbeutet, noch keinen einzigen in einem Sonntag-Rennen.

Was hatte Marc Márquez zuerst einmal zum völlig unnötigen Zusammenstoss mit Enea Bastianini im Qualifying 1 am Vormittag zu sagen, der der Anfang alles Übels war – und schließlich den 17. Startplatz zur Folge hatte? «Ja, es war mein Fehler. Es gilt wie im Straßenverkehr – wer von hinten auffährt, trägt die Schuld. Dabei war ich heute den ganzen Tag recht entspannt, ich habe nicht mehr gepusht, als ich mir zugetraut habe und was ich gespürt habe. Aber wir haben in Spanien ein Sprichwort: Es regnet im Nassen...»

«So eine Situation habe ich schon 100 Mal oder 1000 Mal erlebt, aber hier ist sie heute schiefgegangen. Ich habe mich umgedreht, um keinen nachfolgenden Fahrer zu behindern. In diesem Augenblick hat Enea das Gas zugedreht, als ich nach hinten geblickt habe. Naja... Ich habe ihn dann in seinem Motorhome besucht. Es ist alles in Ordnung.»

Wie kommt Marc mit einer Situation zurecht, in der er Rennen fahren muss, ohne viel riskieren zu müssen, weil sonst wieder ein Desaster droht wie beim deutschen WM-Lauf mit fünf Stürzen in knapp 40 Stunden.

«Natürlich bemüht man sich trotzdem, die Konzentration zu bewahren», versicherte der Repsol-Honda-Werkspilot, der sich im Sprint mit Gegnern wie Fabio Di Giannantonio herumschlug. «Aber wenn du nicht sehr hartnäckig pusht, dann ändert sich alles, von der Bike-Balance bis zur Elektronik. Dieses Wochenende haben wir die Elektronik für einen sicheren Modus abgestimmt. bei den Reifen habe ich heute die weiche Option gewählt. Sie liefert weniger Performance, aber sie vermittelt mir das beste Feedback. Es war meine Entscheidung, diese Mischung für den Sprint zu nehmen.»

Stefan Bradl stellte fest, das Honda-Motorrad reagiere oft unvorhersehbar, auch sein FP3-Crash habe sich vorher nicht abgezeichnet.

Verhält sich die Honda wenigstens berechenbar, wenn man nicht ans Limit geht? Márquez: «Die Antwort ist einfach: Im Warm-up auf dem Sachsenring habe ich nicht gepusht, als ich gestürzt bin.»