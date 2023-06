Fabio Quartararo: «Anders als Ducati, KTM, Aprilia»

Weil KTM-Werksfahrer Brad Binder eine Drei-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam, durfte sich Yamaha-Star Fabio Quartararo im Sprintrennen auf dem TT-Circuit in Assen über Platz 3 freuen.

Wie Fabio Quartararo bekam auch Brad Binder (Red Bull KTM) schon früh im Rennen eine Verwarnung vom «FIM MotoGP Stewards Panel», weil er sich neben der Strecke bewegt hatte. Als der Südafrikaner in der letzten Runde zum zweiten Mal einige Zentimeter über das Grün fuhr, bekam er den dafür vorgesehen Long-lap-Penalty. Diesen konnte er nicht absolvieren, weil er bereits in der letzten Runde war, also wurde die Strafe umgewandelt: Binder bekam drei Sekunden zu seiner Fahrzeit addiert, was ihn vom dritten auf den fünften Rang zurückwarf.

Profiteur davon ist Ex-Weltmeister Fabio Quartararo, der es nach seinem dritten Platz im Austin-GP dieses Jahr zum zweiten Mal aufs Podium schaffte – erstmals in einem Sprintrennen. Auf den Plätzen 1 und 2 landeten die beiden Ducati-Piloten Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia. Der Franzose hatte alle Trainings in Assen in den Top-6 beendet und sich für Startplatz 4 qualifiziert, er zeigt bislang sein stärkstes Wochenende in dieser Saison.

«Wir hatten es bislang an allen Freitagen und Samstagen schwer, eigentlich an allen Wochenenden», erzählte Fabio. «Hier läuft es ein bisschen besser, auch wenn wir deutlich sehen, wo wir viel verlieren. Unsere Pace ist nicht so schlecht, hoffentlich kann ich am Sonntag um einen Podestplatz kämpfen. Wenn ich allein fahre, kann ich deutlich schneller. Dann kann ich meinen Fahrstil umsetzen und es ist viel einfacher. Im Vergleich mit Ducati, KTM und auch Aprilia fahren wir ganz anders. In Kämpfen können wir unsere Stärken nicht ausspielen. Dann muss ich in den Kurven stärker abbremsen, dadurch habe ich am Kurvenausgang mehr Wheelie und wir haben nicht genügend Motorleistung, um mit unseren Rivalen mitzuhalten. Ich hatte eine bessere Pace als Binder, konnte ihn aber nicht überholen. Das ist die Schwierigkeit, die wir in der zweiten Saisonhälfte und nächstes Jahr überwinden müssen.»

Hatte Quartararo in der letzten Runde mitbekommen, dass Binder aufs Grün geraten war? «Ich hatte selbst eine Verwarnung und versuchte, dass ich nicht selbst aufs Grün komme», schmunzelte der 24-Jährige. «Für ihn tut es mir leid, aber für uns ist es besser. Ich bin nicht derjenige, der diese Entscheidungen trifft, für einmal hat es mir geholfen.»

Nach den 13 Runden war Quartararo die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben, er hatte sich diese Woche beim Joggen am linken Knöchel und linken Daumen verletzt. «Ich nahm vor dem Rennen ein Schmerzmittel, die Schmerzen waren damit gleichbleibend», schilderte der elffache MotoGP-Sieger. «Das einzige Problem war, dass es mein Bein in den Linkskurven durchgeschüttelt hat. Ich hoffe, dass das am Sonntag in der zweiten Rennhälfte nicht mehr wird. Von den Schmerzen her ist es okay.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.