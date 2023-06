Nicht fit: Marc Márquez verpasst das Rennen in Assen!

Das Repsol Honda Team teilte am Sonntag kurz vor dem Warm-up zur Dutch TT mit: Marc Márquez verpasst den letzten Renntag vor der MotoGP-Sommerpause.

Marc Márquez war nach den fünf Stürzen auf dem Sachsenring bereits angeschlagen in die Niederlanden gereist, war von den Rennärzten am Donnerstag zunächst aber trotz angebrochener Rippe, Prellung am Knöchel und Bruch am linken Daumen für «fit to race» erklärt worden.

Der 30-jährige Spanier räumte zwar ein, dass er Schmerzen habe. «Ich brauche dieses Wochenende aber für den mentalen Aspekt, ich muss weitermachen», hatte er nach dem 19. Platz am Freitag noch betont.

Nach dem 17. Platz im Sprint am Samstag wurde der achtfache Weltmeister am Sonntagmorgen aber aufgrund der in Deutschland zugezogenen Verletzungen für fahruntauglich erklärt. Denn die Rippenverletzung verschlimmerte sich in Assen weiter. Márquez verpasst also wie schon in Sachsen das Hauptrennen am Sonntag.

«Wie ihr wisst, bin ich von meiner körperlichen Verfassung her nicht zu 100 Prozent fit nach Assen gekommen», meldete sich Marc selbst über seine sozialen Netzwerke zu Wort. «Neben dem verstauchten Knöchel und dem gebrochenen Finger habe ich eine gebrochene Rippe, die sehr schmerzt. Ich bin heute Morgen mit starken Schmerzen aufgewacht und nach einer Kontrolle haben wir gemeinsam mit dem Ärzteteam beschlossen, heute nicht zu fahren, um zu verhindern, dass es sich weiter verschlimmert, und damit ich mich in den kommenden Wochen erholen kann.»



Bis zum Silverstone-GP am 6. August legt die MotoGP-WM nach Assen bekanntlich eine fünfwöchige Sommerpause ein.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 13 Runden in 20:09,174 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +1,294 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,245

5. Brad Binder* (ZA), KTM, +4,582

6. Jorge Martin (E), Ducati, +5,036

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +5,876

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,102

9. Alex Márquez (E), Ducati, +10,525

10. Luca Marini** (I), Ducati, +10,556

11. Jack Miller (AUS), KTM, +11,191

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +11,473

13. Johann Zarco (F), Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández (E), KTM, +17,754

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +19,508

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez (E), Honda, +19,916

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,583

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 24,269

20. Iker Lecuona (E), Honda, +24,727

21. Jonas Folger (D), KTM, +32,056

22. Stefan Bradl (D), Honda, +35,372

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 10 Runden zurück

* erhielt 3 sec Strafe

** erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 15 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 169 Punkte. 2. Martin 148. 3. Bezzecchi 138. 4. Zarco 109. 5. Binder 101. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 64. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Viñales 56. 11. Alex Márquez 53. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 4. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 260 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 105. 4. Honda 81. 5. Yamaha 75.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 257 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 227. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Red Bull KTM Factory Racing 180. 5. Aprilia Racing 117. 6. Monster Energy Yamaha 114. 7. Gresini Racing 87. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.