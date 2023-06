Raúl Fernández (Aprilia/12.): «Ich war ein Idiot»

Der zwölfte Platz in Assen bedeutete für Rául Fernández zwar Saisonbestleistung, das war für den Spanier aus dem CyptoDATA RNF MotoGP Team angesichts des Rennverlaufs aber ein schwacher Trost.

«Ich war ein Idiot», ärgerte sich Raúl Fernández nach der Dutch TT über sich selbst, weil er im Kampf um einen Top-10-Platz in der zehnten Runde einen schweren Fehler beging, der ihn ans Ende des Feldes zurückwarf. «Ich habe mich super-gut mit dem Motorrad gefühlt. Wir haben am Samstag zwei Stunden an der Elektronik gearbeitet. Ich war dann aber in Kurve 11 nahe dran abzufliegen. Ich habe einen Fehler gemacht und dort mein Rennen verloren.»

Der 22-jährige Spanier äußerte sich selbstkritisch: «Vielleicht bin ich manchmal zu ehrgeizig. Als ich gesehen habe, dass wir auf die Gruppe mit Marini, Márquez, Nakagami und Miguel [Oliveira] aufgeholt haben, habe ich mir gesagt: ‚Vielleicht ist heute der Tag!‘ Und in dem Moment habe ich den Fehler gemacht.»

«Ich bin nicht gestürzt, aber ich bin weit gegangen und habe 15 bis 20 Sekunden verloren. Ich bin dann zurück auf die Strecke und habe versucht, mehr Informationen und mehr Erfahrung auf diesem Motorrad zu sammeln», schilderte der RNF-Aprilia-Pilot, der die Ziellinie letztendlich zwar als Zwölfter kreuzte, allerdings war er damit in einem sturzeichen Grand Prix gleichzeitig auch Drittletzter.

«Ich möchte mich beim Team und bei Aprilia entschuldigen», schob Raúl nach. «Ich bin aber glücklich, weil wir in den jüngsten drei Rennen gesehen habe, dass wir Tag für Tag näherkommen. Manchmal muss ich aber ruhiger bleiben.»

«Ich muss daran arbeiten, die Ruhe zu bewahren. Sonst werde ich mein Potenzial nicht ausschöpfen», weiß der Moto2-Vizeweltmeister von 2021. «Wegen dieses dummen Fehlers haben wir kein gutes Ergebnis geholt, so können wir das Vertrauen nicht verbessern. Ja, ich habe das Rennen als Zwölfter beendet, aber ohne den Fehler hätte ich vielleicht um die Top-7 oder Top-6 kämpfen können, was für uns gut gewesen wäre. Da muss ich mehr nachdenken», bekräftige Rául Fernández.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.