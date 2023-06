Marco Bezzecchi: Vom Rossi-Fan auf das Assen-Podium

Marco Bezzecchi bescherte Rossis Mooney VR46 Racing Team in Assen am vergangenen Wochenende einen Sprintsieg und einen Podestplatz. Einst saß er bei der Dutch TT selbst auf der Tribüne.

Marco Bezzecchi lässt die Herzen der italienischen «Tifosi» nicht nur mit seinen starken Leistungen auf der Strecke höherschlagen. Längst erobert er auch mit seinen flotten Sprüchen das Internet. So stellte er etwa nach seinem zweiten Platz am Sonntag in Assen mit Blick auf seinen Kumpel und Sieger Pecco Bagnaia trocken fest: «Ich bin unserer Freundschaft zuliebe Zweiter geworden, sonst würde er nicht mehr mit mir reden.»

Damit nicht genug: «Bez» verlor am Wochenende auch noch eine Wette gegen den Weltmeister und muss ihn jetzt zum Essen einladen («Du hast zwar viel mehr Geld als ich, also müsstest eigentlich du bezahlen, aber ich mache es trotzdem»). Bei der Wette ging es nicht etwa um den Sieg bei der Dutch TT, Bezzecchi war der festen Überzeugung, das Hauptrennen in Assen würde 25 Runden lang sein. Pecco lag mit 26 natürlich richtig...

Vielleicht war Bez bei der aktuellen Renndistanz etwas unsicher, weil er schon seit so vielen Jahren nach Assen kommt, wie ein Social-Media-Post seines Mooney VR46 Racing Teams belegt: 2005 saß die Familie Bezzecchi mit dem damals sechsjährigen Marco auf der Tribüne des TT Circuits, um sein Idol Valentino Rossi anzufeuern. Auf der älteren Streckenkonfiguration wurde das MotoGP-Rennen damals noch über 19 Runden ausgetragen.

«Ich habe wirklich gute Erinnerungen an diese Strecke, nicht nur das Ergebnis im Vorjahr», kam der VR46-Ducati-Star, der in Assen 2022 seinen ersten MotoGP-Podestplatz holte, ins Schwärmen. «Als ich noch sehr jung war, brachten meine Eltern meine Schwester und mich nach Assen, um die Rennen zu sehen. Das war fantastisch für mich. Ich erinnere mich gut daran, dass bei den Tribünen keine Absperrungen waren und man sehr nahe an die Strecke gehen konnte. Ich habe von der Tribüne aus meinen Helden zugeschaut, Vale war damals schon mein Idol und ich habe davon geträumt, auf der Strecke zu sein.»

«Jetzt auf der Strecke Rennen zu fahren und mit vielen sehr guten Fahrern und Champions um Podestplätze und Siege zu kämpfen, ist einfach großartig. Assen ist ein Ort, den ich sehr mag. Die Atmosphäre ist großartig, die Leute sind fantastisch und haben eine unglaubliche Leidenschaft für den Motorsport. Wie gesagt, ich habe sehr viele gute Erinnerungen an Assen – und jetzt eine mehr», schob der 24-jährige Italiener nach einem erfolgreichen Wochenende mit Sprintsieg und Platz 2 nach.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.