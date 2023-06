Enea Bastianinis Ziel: «In Silverstone aufs Podest»

Nach seiner langen Verletzungspause geht Enea Bastianini nur als WM-18. in die MotoGP-Sommerpause. Für die zweite Saisonhälfte ist der Ducati-Werksfahrer aber zuversichtlich.

Im Vorjahr sicherte sich Enea Bastianini mit vier MotoGP-Siegen die Beförderung in das Lenovo-Ducati-Werksteam. Sein Debüt in den roten Factory-Farben des Herstellers aus Borgo Panigale verlief allerdings nicht nach Plan. Bei der Sprint-Premiere in Portimão wurde die «Bestia» ausgerechnet von Markenkollege Luca Marini mit ins Kiesbett gerissen und erlitt dabei einen Bruch des rechten Schulterblatts.

Ein Comeback-Versuch Ende April in Jerez schlug fehl, erst beim Heim-GP in Mugello kehrte Bastianini vor knapp drei Wochen in das Renngeschehen zurück. Platz 8 auf dem Sachsenring ist seine Bestleistung aus den drei bestritten GP-Rennen. In Assen fühlte sich der 25-jährige Italiener zwar besser, er stürzte am Sonntag aber schon in der siebten Runde.

Beginnt die Saison des Moto2-Weltmeisters von 2020 also erst nach der Sommerpause in Silverstone richtig? «Ja, die Herangehensweise wird eine etwas andere sein. Jetzt habe ich versucht, mein Motorrad und meine Beziehung zu meinem Crew-Chief und den Mechanikern zu verbessern. Das Team war ja neu für mich», unterstrich Bastianini, der bei Lenovo Ducati den Ex-Cheftechniker von Johann Zarco, Marco Rigamonti, zur Seite gestellt bekam. Denn sein bisheriger Crew-Chief Andrea Giribuola wanderte bekanntlich zu KTM ab.

«Jetzt haben wir besser verstanden, was wir tun können und was wir tun müssen. Aber ja, meine Saison beginnt wahrscheinlich in Silverstone», pflichtete Enea mit Verweis auf den Britischen Grand Prix von 4. bis 6. August bei.

Wie wird der WM-Dritte des Vorjahres die Zeit bis zum ersten Augustwochenende verbringen? «Ich muss viel arbeiten, im Gym und bei der Physiotherapie. Es ist sehr wichtig, für die zweite Hälfte der Saison wirklich gut vorbereitet zu sein. Denn dann erwarten uns in kurzer Zeit viele aufeinanderfolgende Rennwochenenden. Das ist nicht einfach.»

Geht Bastianini davon aus, bis Silverstone wieder richtig konkurrenzfähig zu sein und an der Spitze mitmischen zu können? «Ja, in Silverstone will ich versuchen auf das Podest zu fahren. Das ist mein Ziel», machte er deutlich. «Silverstone zählt zu meinen Lieblingsstrecken, ich war dort immer schnell. Ich will also versuchen, auf das Podium zu fahren. Das ist wichtig für mich und meine Situation.»

Zur Erinnerung: Im Vorjahr zeigte Enea Bastianini in Silverstone nach einem Kontakt beim Start eine Aufholjagd, die ihn von außerhalb der Top-10 noch auf Platz 4 brachte – auch ohne linkes Winglet an der Front-Verkleidung.

MotoGP-Ergebnisse, Assen (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn in 40:37,640 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,223 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,925

4. Brad Binder*, KTM, + 1,528

5. Martin, Ducati, + 1,934

6. Alex Márquez, Ducati, + 12,437

7. Marini, Ducati, + 14,174

8. Nakagami, Honda, + 14,616

9. Morbidelli, Yamaha, + 29,335

10. Augusto Fernández, KTM, + 33,763

11. Savadori, Aprilia, + 35,084

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 39,622

13. Bradl, Honda, + 42,504

14. Folger, KTM, + 45,609

– Di Giannantonio, Ducati, 8 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 12 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 14 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 20 Runden zurück

– Viñales, Aprilia, 23 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 24 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 24 Runden zurück

– Miller, KTM, 25 Runden zurück



*= ein Platz zurück («track limits»-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (24. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 13 Rdn in 20:09,174 min

2. Bagnaia, Ducati, +1,294 sec

3. Quartararo, Yamaha, +1,872

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +2,245

5. Brad Binder*, KTM, +4,582

6. Martin, Ducati, +5,036

7. Viñales, Aprilia, +5,876

8. Bastianini, Ducati, +10,102

9. Alex Márquez, Ducati, +10,525

10. Marini**, Ducati, +10,556

11. Miller, KTM, +11,191

12. Nakagami, Honda, +11,473

13. Zarco, Ducati, +15,439

14. Augusto Fernández, KTM, +17,754

15. Morbidelli, Yamaha, +19,508

16. Savadori, Aprilia, +19,664

17. Marc Márquez, Honda, +19,916

18. Raúl Fernández, Aprilia, +20,583

19. Oliveira, Aprilia, + 24,269

20. Lecuona, Honda, +24,727

21. Folger, KTM, +32,056

22. Bradl, Honda, +35,372

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

*= erhielt 3 sec Strafe

**= erhielt 0,5 sec Strafe

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.