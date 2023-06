Maverick Viñales: Rührende Geste für Luis Salom

Luis Salom 2011 bei der Dutch TT in Assen auf seiner Aprilia RSA 125 des RW Racing GP Teams

Maverick Viñales und Luis Salom waren 2014 bei Pons HP40 Teamkollegen in der Moto2-WM

Am Rande der Dutch TT wurde bekannt, dass Aprilia-Star Maverick Viñales der Familie des 2016 verunglückten Luis Salom eine großzügige Überraschung gemacht hat. Saloms Mutter Maria zeigte sich daraufhin überwältigt.

Am 3. Juni 2023 jährte sich der Todestag von Luis Salom zum siebten Mal. Der Mallorquiner war 2016 bei einem tragischen Unfall im Moto2-FP2 beim Catalunya-GP tödlich verunglückt. 2013 war Salom in den Moto3-Titelkampf verwickelt und kämpfte bis zum Schluss gegen den späteren Weltmeister Maverick Viñales.

Im darauffolgenden Jahr stiegen beide Fahrer gemeinsam im Team Pons HP40 in die Moto2-WM auf. Beim Assen-GP wurde nun bekannt, welche schöne Geste der Aprilia-Werksfahrer gegenüber der Familie von Luis Salom machte. Der Spanier schenkte ihnen Saloms Aprilia RSA 125, die er zuvor vom RW Racing Team gekauft hatte.

Salom war mit diesem Bike 2011 im niederländischen RW Racing Team in der 125-ccm-WM unterwegs und holte damals beim Assen-GP seinen ersten Podestplatz hinter Rennsieger Viñales. «Ich habe die Aktion nicht öffentlich gemacht, da es für mich eine persönliche Angelegenheit ist», begann Viñales. «Ich habe das Bike damals von Jack Millers persönlichen Assistenten gekauft, er hatte mit Luis im Team gearbeitet. Es ist zwar schön, wenn es in meinem Museum steht, aber am Ende soll es bei Luis zuhause sein. Daher habe ich die Aprilia letzte Woche zur Familie Salom geschickt. Ich habe das aus vollem Herzen getan.»

Maria Horrach, die Mutter von Luis Salom, wusste von dieser Überraschung zunächst nichts. «Ich habe Maria angerufen und ihr nur gesagt, es würde eine Kiste ankommen», schilderte Viñales. Auf Instagram bedankte sich Maria für das großzügige Geschenk: «Solche Geschenke gehen unter die Haut. Selbst nach sieben Jahren spüre ich beim Anblick des Motorrades die unglaubliche Liebe für meinen Sohn. Was mich am meisten erstaunt, ist die Tatsache, dass sein Rivale auf der Strecke und sein Freund uns so etwas Besonderes und Einzigartiges schenkt. Vielen Dank Maverick.»

Anschließend gab auch Viñales Einblicke in seine Gefühlswelt und offenbarte: «Ich kenne beide Seiten. Zum einen weiß ich als Vater, wie sehr ein Elternteil sein Kind liebt, ich würde alles für meine Tochter tun. Auf der anderen Seite weiß ich, wie es ist, jemand Geliebtes im Rennsport zu verlieren.»

Denn Viñales' Cousin, Dean Berta Vinales, war 2021 tragischerweise bei einem Unfall in der Supersport 300-WM ums Leben gekommen. «Es ist schön, dass das Bike jetzt bei Luis und seiner Familie ist», ergänzte Maverick, dessen Frau Raquel im Sommer übrigens das zweite gemeinsame Kind erwartet.