Tavullia: Neues Kunstwerk zu Valentino Rossis Ehren

Wer den Sommerurlaub an der italienischen Adriaküste verbringt, findet in Tavullia seit Kurzem eine weitere Attraktion für Fans von MotoGP-Legende Valentino Rossi vor.

In Tavullia wird an einer «Route 46» gearbeitet, einem Museum unter freiem Himmel, um den wohl berühmtesten Bürger der Gemeinde, den neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi, zu ehren und den vielen Touristen, die gerade wegen Rossi in seine Heimat pilgern, eine zusätzliche Attraktion bieten zu können.

Auf die Wandmalerei in der Via Borgo San Michele folgte nun ein Mosaik, das an der Bundestraße beim Ortseingang (auf der Seite von Pesaro) platziert wurde. Das insgesamt 4 x 3 Meter große Werk setzte der Künstler Ettore Gambioli aus mehr als 500 Keramikstücken zusammen, die auf einem Marmorsockel aufgesetzt sind. Dazu fügt es ein Metallrahmen in die Umgebung ein.

Tavullias Bürgermeisterin Francesca Paolucci erklärte zur Initiative: «Wir wollen die Straßen, auf denen Valentino Rossi aufgewachsen und zum ersten Mal Gas gegeben hat, mit Werken bereichern, die an seine außergewöhnliche Karriere und seine Verbundenheit zum Territorium erinnern.»