Francesco Bagnaia: «Einer meiner schönsten Siege»

Francesco Bagnaia liess in der Sommerpause beim «Goodwood Festival of Speed» die Reifen rauchen, nun freut er sich auf das GP-Wochenende in Silverstone

MotoGP-WM-Leader Francesco Bagnaia freut sich auf die Rückkehr auf die Rennstrecke in Grossbritannien. Für das Rennen auf dem Silverstone Circuit hat sich der Ducati-Werksfahrer viel vorgenommen.

Die MotoGP-WM machte eine fünfwöchige Pause, dennoch liess es sich WM-Leader Francesco «Pecco» Bagnaia nicht nehmen, auf die Strecke zu gehen. Zusammen mit anderen Ducati-Fahrern wagte er sich in Misano mehrmals auf seiner Panigale V4S auf die Piste. Mitte Juli nahm er mit anderen MotoGP-Stars, seinem Teamkollegen Enea Bastianini und Ducati-Testfahrer Michele Pirro am «Goodwood Festival of Speed» teil.

Nun ist er bereit, wieder loszulegen. «Die Sommerpause war gut, ich konnte mich ausruhen und auch meinem Trainingsprogramm widmen. Und auf der Ducati Panigale V4S hatte ich mehrmals viel Spass auf der Strecke. Aber nun ist es wieder an der Zeit, die WM fortzusetzen, und darüber freue ich mich», erklärt der 26-Jährige aus Turin.

Die Freude des Champions ist umso grösser, weil mit dem Silverstone Circuit eine Strecke auf dem Programm steht, mit der er besonders gute Erinnerungen verbindet: «Im vergangenen Jahr fuhr ich dort einen der schönsten Siege meiner Karriere ein, und das an einem Wochenende, das nicht gerade gut begonnen hatte. In diesem Jahr will ich gleich richtig loslegen und versuchen, weitere wichtige Punkte für die WM zu holen.»

Auch Bastianini sagt: «Ich bin glücklich, endlich wieder auf die Piste zurückzukehren. Ich habe mich ausgeruht, aber auch hart gearbeitet, um möglichst gut vorbereitet zum zweiten Teil der Saison zurückzukehren. Silverstone ist eine meiner Lieblingsstrecken, deshalb will ich ein gutes Ergebnis erobern und möglichst um einen Podestplatz kämpfen. Das wird nicht einfach, und das englische Wetter bleibt wie immer unberechenbar. Aber wir werden wie immer unser Bestes geben.»

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.