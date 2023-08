Spielberg: Entertainment pur rund um die MotoGP

Der Countdown läuft, in zwei Wochen steht der «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» auf dem Red Bull Ring auf dem Programm. Was MotoGP-Fans auch abseits der Strecke nicht verpassen sollten.

Von 18. bis 20. August sorgen die MotoGP-Stars auf dem Red Bull Ring für Partystimmung unter den Zweirad-Anhängern. Auch abseits der Rennstrecke sind zahlreiche Fan-Highlights garantiert:

Wochenendticket-Besitzer mit Chance auf «Pit Lane Walk»

Am Donnerstag, 17. August ab 12.00 Uhr öffnet die «MotoGP Bike City» am Spielberg ihre Tore. In der Side-Event-Hochburg können sich die Fans auf den «Pit Lane Walk» vorbereiten, der exklusive Einblicke in die Garagen der MotoGP-Teams garantiert. Mit etwas Glück kommt auch der eine oder andere Zweirad-Star für Selfies oder Autogramme in der Boxengasse vorbei. Zutritt haben alle Wochenendticket-Besitzer.

Wichtig: Aufgrund einer limitierten Besucheranzahl gilt das Motto «First come, first served». Einlass ist ab 14.30 Uhr bei der Start-Ziel-Tribüne des Red Bull Ring.

Spektakuläre Stunt-Shows

Von Freitag bis Sonntag zeigen Gladiatoren der Lüfte bei Red Bull Masters of Dirt-FMX-Shows spektakuläre Stunts. Auf dem Boden bringt die ARAS-Freestyle-Show die Besucher zum Staunen. Was dieser Akrobat auf und mit einem Motorrad anstellt, ist schier unglaublich.

Das gesamte Programm am und rund um den Spielberg mit beiden Zeitplänen – für die Rennstrecke sowie für die MotoGP Bike City – gibt es unter www.redbullring.com/de/events-tickets/moto-gp.

MotoGP Bike City: Live-Acts und Stars hautnah

Im Side-Event-Zentrum ist damit aber noch lange nicht aller Tage Abend! DJs und Bands wie Desperate Brasswives, Egon7, Folkshilfe oder AC/DC und Queen Tribute-Shows sorgen am gesamten Rennwochenende für beste Stimmung.

Autogramme und Selfies mit Stars der Motorrad-WM – MotoGP, Moto2 und Moto3 – können sich Fans von Donnerstag bis Sonntag beim «Meet the Riders» in der MotoGP Bike City sowie am Samstag- und Sonntagvormittag beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring sichern.

Gute Nachrichten für alle Kurzentschlossenen: Es gibt noch Tickets für die Zweirad-Party des Jahres! Alle Infos zum «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023», zu Programm und Anreise sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.