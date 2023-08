Offiziell: Alex Rins ersetzt Morbidelli bei Yamaha

Im April war LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello noch überzeugt, Rins werde «zu 100 Prozent» auch 2024 bei ihm fahren. Jetzt ist alles anders.

Die Yamaha Motor Co., Ltd. gab vor wenigen Minuten bekannt, dass der sechsfache MotoGP-Sieger Alex Rins 2024 – wie erwartet – im Yamaha Factory Team die MotoGP-Saison neben Fabio Quartararo, dem Weltmeister von 2021 und Vizeweltmeister von 2022, bestreiten wird.

Der 27-jährige Spanier hat neben den sechs MotoGP-Siegen auch vier Moto2-Erfolge und acht Moto3-GP-Triumphe vorzuweisen, aber bisher keinen Weltmeistertitel gewonnen. Aber mit 58 Podestplätzen (18x MotoGP, 17x Moto2, 23x Moto3) gehört er zu den erfolgreichsten GP-Piloten der Gegenwart.

Rins ist seit dem Sprint Race beim Italien-GP in Mugello am 10. Juni wegen eines komplizierten Schien- und Wadenbeinbruchs ausser Gefecht. Er wird frühestens beim Spielberg-GP von 18. bis 20. August wieder auf die GP-Piste zurückkehren; realistischer ist ein Comeback im September.

Bei Yamaha war zuerst auch Toprak Razgatlioglu im Gespräch, dann Marco Bezzecchi, aber beide zeigten kein großes Interesse.

Für Rins, im April Sieger in Texas, ist es eine Rückkehr in ein Werksteam. Er war bis Ende 2022 sechs Jahre lang im Suzuki-Ecstar-Werksteam engagiert und schaffte dort 2020 den dritten WM-Rang.

«Wir freuen uns, dass Alex zum Yamaha-Team stösst und heissen ihn herzlich willkommen. Wir erwarten, dass Alex eine grosse Bereicherung sein wird. Er verfügt über viel MotoGP-Erfahrung und ist als Naturtalent und mehrfacher Rennsieger in der MotoGP-Klasse bekannt», sagt Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Factory Racing.

«Er hat bereits Erfahrung mit zwei anderen MotoGP-Herstellern gesammelt und ist Motorräder mit ähnlichen Eigenschaften wie die YZR-M1 gefahren, was ihm helfen sollte, sich schnell an unser Bike anzupassen. Sein Sieg in Austin zum Anfang des Jahres unterstreicht seinen Speed, seinen Erfolgshunger und seine Entschlossenheit», weiss der Brite.



«Alex war wegen seiner Verletzung, die er sich in Mugello zugezogen hat, eine Weile nicht im MotoGP-Paddock, aber wir sind zuversichtlich, dass er für die Saison 2024 wieder vollständig genesen und einsatzbereit ist. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und glauben, dass er gut mit Fabio zusammenarbeiten und die Gesamtleistung des Yamaha Factory Teams verbessern wird», fügt Jarvis an.