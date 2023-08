Marc Márquez (Honda): «Ein guter Wechsel für Rins»

Marc Márquez steht in Silverstone vor der Rückkehr in die Startaufstellung

Repsol-Honda-Star Marc Márquez ist auch für Silverstone noch nicht schmerzfrei. Dazu äußerte sich der sechsfache MotoGP-Champion zum angekündigten Wechsel von Alex Rins ins Yamaha-Lager.

Marc Márquez verabschiedete sich ohne WM-Punkte aus einem GP-Rennen über die volle Distanz in die Sommerpause, dafür liegt er in der Crash-Zwischenbilanz mit bereits 14 Stürzen an der Spitze. Sein heftiger Highsider im Warm-up zum Deutschland-GP blieb dabei nicht ohne Folgen: Ein verstauchter Knöchel, eine Fraktur am linken Daumen und eine gebrochene Rippe führten dazu, dass der 30-jährige Superstar auf dem Sachsenring und in Assen zweimal in Folge auf das Hauptrennen verzichtete.

Nach der fünfwöchigen Sommerpause lautete die erste Frage am Donnerstag in Silverstone dann natürlich: Wie geht es dem achtfachen Weltmeister inzwischen? «Ehrlich gesagt, ein bisschen besser wäre mir lieber», räumte der Honda-Werkfahrer ein. «Die Sommerpause kam für mich aber zum besten Zeitpunkt, weil meine Rippe, der Finger und der Knöchel angeschlagen waren. Rippe und Finger sind wieder bei 100 Prozent. Am Knöchel habe ich noch etwas Schmerzen.»

«Das Problem ist: Wenn man mit dem Knöchel auf merkwürdige Weise arbeitet, führt das zu weiteren Schmerzen im Abduktoren-Muskel und im Knie. Wir arbeiten aber und versuchen, es mit Physiotherapie unter Kontrolle zu haben», ergänzte der 59-fache MotoGP-Sieger.

Das nächste große Gesprächsthema der Woche betrifft Marcs aktuellen Markenkollegen Alex Rins: Der Austin-Sieger wird für 2024 vom LCR-Kundenteam ins Yamaha-Werksteam an die Seite von Fabio Quartararo wechseln. Das ist seit dem gestrigen Mittwoch offiziell.

Ein Wechsel, der für aufmerksame Beobachter nicht überraschend kam. Marc Márquez allerdings hätte damit eigenen Aussagen zufolge nicht gerechnet: «Ich hatte am Dienstag ein Interview und wurde zu diesem Gerücht befragt – denn es war zu dem Zeitpunkt ein Gerücht. Ich habe dazu gesagt, dass ich nicht daran glauben würde. Denn Rins hat ein Rennen mit der Honda gewonnen und auch gesagt, dass die Honda ein gutes Bike sei, um Rennen zu gewinnen… Ich habe diesen Wechsel also nicht erwartet, aber am nächsten Tag war es offiziell.»

«Ich freue mich für ihn, es ist ein guter Wechsel, weil er von einem Satellitenteam in ein Werksteam geht – zu Yamaha, ein gutes Team mit einer langen Geschichte. Wir werden sehen, was er mit einer Yamaha zeigen kann», so Márquez mit Blick auf Rins.

WM-Stand nach 16 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Martin 159. 3. Bezzecchi 158. 4. Binder 114. 5. Zarco 109. 6. Marini 98. 7. Miller 79. 8. Aleix Espargaró 77. 9. Quartararo 64. 10. Alex Márquez 63. 11. Morbidelli 57. 12. Viñales 56. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 42. 15. Nakagami 34. 16. Di Giannantonio 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Petrucci 5. 26. Mir 5. 27. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 285 Punkte. 2. KTM 153. 3. Aprilia 121. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 268 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 256. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 193. 5. Aprilia Racing 133. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 97. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 51. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.