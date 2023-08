Brad Binder (KTM/3.): «Wetter wird der größte Faktor»

Brad Binder hatte am Freitag in Silverstone ein gutes Gefühl

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder bewertet das angepasste MotoGP-Format positiv und freut sich in Silverstone auf die kommenden Aufgaben – trotz schlechten Wetterprognosen.

«Das war eine sehr solide Session», kommentierte Brad Binder seinen dritten Rang im zweiten Freitag-Training, das seit diesem Wochenende allein über den direkten Q2-Einzug entscheidet. Am Vormittag dagegen stand für die MotoGP-Piloten ein echtes «Free Practice» an, in dem die Fahrer und Teams ohne Zeitdruck an den Motorrädern und der Abstimmung arbeiten konnten.

Zum angepassten Format hielt der Red Bull-KTM-Werksfahrer fest: «Das war das erste FP1 in dieser Saison, in dem wir keinen frischen Reifen reingesteckt haben. Es war ziemlich gut, einfach auf die Strecke zu gehen und schrittweise aufzubauen, ohne sich zu stressen. Ich glaube, das ist eine wirklich positive Veränderung.»

«Wir haben die Vormittags-Session wirklich genutzt, um einfach wieder ein gutes Gefühl aufzubauen. Ich bin zwei Long-Runs gefahren und habe keinen frischen Reifen geholt. Ich war also nicht ganz sicher, wo mein Level nach fünf Wochen Pause liegen würde. Am Nachmittag fühlte ich mich aber vom ersten Run an stark. Ich konnte eine solide Zeit setzen, es hat sich gut angefühlt und alles funktioniert gut», zog der 27-jährige Südafrikaner eine zufriedene Zwischenbilanz.

«Das Motorrad funktioniert wirklich gut, ich freue mich sehr auf morgen, weil ich glaube, dass wir einen großartigen Job machen können», blickte Binder auf den Samstag voraus. Dann ist in Silverstone allerdings Regen angesagt.

«Das Wetter wird morgen der größte Faktor sein, es sieht so aus, als könnte es ziemlich nass werden. Unabhängig davon glaube ich, dass wir in einer guten Position sind. Ich fühle mich wohl auf dem Motorrad und freue mich sehr auf morgen. Ich will versuchen, am Ende des Samstags happy zu sein», schob der zweifache Sprint-Sieger am Freitagabend nach.

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502