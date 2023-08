Jorge Martin (2.): «Extrem stressig und gefährlich»

Prima-Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin fuhr in Silverstone am Freitag ein starkes MotoGP-Zeittraining, hat aber trotz Platz 2 fast 7/10 sec Rückstand auf den überragenden Aleix Espargaró auf der Aprilia.

Als Aleix Espargaró in seiner letzten fliegenden Runde im Zeittraining am Freitagnachmittag, seit dem Silverstone-Wochenende ist dieses allein maßgeblich für den Einzug ins Qualifying 1 und 2 am Samstag, 1:58,183 min fuhr, konnten die Gegner nur staunen. Denn bereits der zweitplatzierte Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) liegt 0,671 sec zurück. Die Fahrer zwischen Position 2 und 7 trennen hingegen nur 0,164 sec.

«Für mich hat sich dadurch nicht viel geändert», meinte Martin zum neuen Trainingssystem. «Vielleicht ist es ein bisschen sicherer, weil die Strecke eher so ist wie im Rennen. Am Morgen ist es hier sehr kalt, wir mussten im FP1 nicht mehr so attackieren wie bisher. Dafür ist es jetzt extrem stressig, weil du in den letzten 20 Minuten des Zeittrainings alles geben musst, um ins Q2 zu kommen, das ist wiederum gefährlich. Meine Position überrascht mich nicht, aber über 6/10 sec hinten zu liegen, ist recht viel. Ich fuhr eine großartige Runde, Aleix war extrem schnell. Hoffentlich können wir uns etwas verbessern und diese Zehntelsekunden finden.»

Weil Start und Ziel an diesem Wochenende erstmals seit 2012 wieder auf der «Hamilton Straight» liegt, durften die Fahrer nach dem ersten freien Training am Freitagvormittag und dem Zeittraining am Nachmittag einen Probestart von dort machen, damit die elektronischen Starthilfen entsprechend angepasst werden können.

«Gut war, dass wir uns so auf den Start vorbereiten können und genau wissen, wo wir zu bremsen haben», erklärte der WM-Zweite Martin. «Aber ich bevorzuge es, direkt mit der Aufwärmrunde ins Rennen zu gehen. Jetzt kennt jeder den Bremspunkt, normal habe ich einen kleinen Vorteil. Ich übte von Startplatz 2, werde aber natürlich schauen, dass ich ganz vorne stehe.»

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502