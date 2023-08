Maverick Viñales (Aprilia/4.): Mit Schmerzen ins Q2

«Wir haben hier am ersten Tag in Silverstone viele merkwürdige Stürze und merkwürdige Dinge gesehen», hielt Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales nach seinem wilden Highsider fest.

Maverick Viñales stürzte in der Anfangsphase des Zeittrainings am Freitagnachmittag in Kurve 16 und humpelte anschließend davon. Die Session setzte er trotz Schmerzen fort – und zog als Vierter auch direkt in das Q2 ein.

Seine Presserunde sagte der Spanier im Anschluss wegen der Nachwirkungen des Highsiders allerdings ab. Er klagt über Schmerzen am linken Bein, die ersten Kontrollen schlossen aber schwerwiegende Verletzungen aus. Es handelt sich demnach um eine starke Prellung, Mavericks Verfassung wird am Samstag noch einmal überprüft werden.

Über sein Aprilia-Werksteam ließ Viñales in einem Statement ausrichten: «Ich bin zufrieden, auch wenn es nie genug ist. Zum Glück konnte ich nach dem üblen Sturz wieder auf das Motorrad steigen und die Session zu Ende bringen – mit starken Schmerzen, aber wir sind in den Top-4 gelandet, was sehr wichtig war. Unser Ziel war der direkte Q2-Einzug.»

«Das Gefühl ist gut, auch wenn es Dinge gibt, die es zu verbessern gilt. Ich fühle mich noch nicht perfekt auf dem Motorrad, um auf der Strecke wirklich attackieren zu können. Das scheint aber ein bisschen bei allen der Fall zu sein. Wir haben hier am ersten Tag in Silverstone viele merkwürdige Stürze und merkwürdige Dinge gesehen. Wir müssen ruhig bleiben, arbeiten und versuchen, am Samstag in einer guten Position zu sein», ging der Blick des 28-Jährigen nach vorne.

Maverick gab aber auch zu bedenken: «Ich muss sehen, wie es mit dem Bein geht, wenn ich am Morgen aufwache. Im Moment ist es ziemlich schmerzhaft. Ich werde aber alles geben. Wir sind Rennfahrer und müssen immer das Maximum geben, unabhängig von der Situation. Auch wenn ich Schmerzen habe, werde ich morgen pushen. Ich glaube, wir haben eine gute Chance und können sehr schnell sein. Wir werden versuchen, jede Runde am Maximum zu sein.»

Den Sturz kann sich der Aprilia-Werksfahrer unterdessen nicht erklären. «Ganz ehrlich, ich hatte diesen Crash nicht erwartet. Mir ist der Hinterreifen ausgebrochen und ich weiß nicht warum, ich war gar nicht am Gas. Ich bin böse per Highsider abgeflogen – ohne Grund, ich habe nichts Merkwürdiges getan. Ich weiß nicht, aber es ist einfach kalt hier. Es ist sehr kalt und manchmal müssen wir auch den Medium-Reifen verwenden», verwies er dann doch auf eine mögliche Ursache.

Tatsächlich war es in Silverstone am Freitagnachmittag mit 17 Grad kühl, die Asphalttemperatur lag auch nur bei 26 Grad. Am Samstag ist zudem Regen angesagt.

MotoGP-Ergebnisse, Zeittraining, Silverstone (4. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,183 min

2. Martin, Ducati, + 0,671 sec

3. Binder, KTM, + 0,715

4. Viñales, Aprilia, + 0,721

5. Zarco, Ducati, + 0,760

6. Bagnaia, Ducati, + 0,790

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,835

8. Miller, KTM, + 1,018

9. Marini, Ducati, + 1,063

10. Alex Márquez, Ducati, + 1,115

11. Quartararo, Yamaha, + 1,242

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,271

13. Marc Márquez, Honda, + 1,272

14. Oliveira, Aprilia, + 1,482

15. Bastianini, Ducati, + 1,510

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,531

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,543

18. Mir, Honda, + 2,174

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,359

20. Nakagami, Honda, + 2,440

21. Pol Espargaró, KTM, + 2,626

22. Lecuona, Honda, + 2,939

Ergebnisse FP1, Silverstone, (4. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 2:00,295 min

2. Marini, Ducati, + 0,036 sec

3. Martin, Ducati, + 0,075

4. Zarco, Ducati, + 0,172

5. Miller, KTM, + 0,370

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,382

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,561

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,641

9. Viñales, Aprilia, + 0,803

10. Quartararo, Yamaha, + 0,946

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,964

12. Bastianini, Ducati, + 1,122

13. Binder, KTM, + 1,156

14. Bagnaia, Ducati, + 1,225

15. Marc Márquez, Honda, + 1,291

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,619

17. Oliveira, Aprilia, + 1,879

18. Nakagami, Honda, + 2,258

19. Augusto Fernández, KTM, + 2,265

20. Mir, Honda, + 2,453

21. Lecuona, Honda, + 2,581

22. Pol Espargaró, KTM, + 3,502